Британия выразила сожаление по поводу введения США санкций против Ирана

Британия на стороне Ирана. а не США / Фото: Reuters

Великобритания не в восторге от введения США санкций против Ирана и сожалеет, что ее союзник пошел на такой шаг.

"Мы считаем, что пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по сделке, соблюдая строгие ограничения на свою ядерную деятельность, мы также будем в нем уверены… Мы выражаем поддержку расширению торговых отношений с Ираном и поощряем в этом британские предприятия", – 5 ноября в Лондоне заявил официальный представитель премьера Британии Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Представитель Мэй особенно отметил, что ядерная сделка с Ираном делает мир более, безопасным.

Напомним, США ввели самые крупномасштабные санкции против Ирана в истории - "под раздачу" угодило более 700 компаний, граждан, самолетов и судов. Санкции вступили в силу в полночь 5 ноября.