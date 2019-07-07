"Винницкая шобла, воровство до неприличия": Гройсману дали леща в Сети за ужасные дороги

Гройсмана распекли в Сети за плохие дороги / Фото: kmu.gov.ua

Дороги в украинских райцентрах находятся в ужасном состоянии, поскольку некоторые из них не ремонтировались еще с 1970-х годов, признал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сейчас территориальные дороги, соединяющие райцентры, - в ужасном состоянии. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов. Поэтому правительство подготовило программу восстановления таких дорог", - отметил Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава Кабмина во всеуслышание пообещал украинцам, что в следующем строительном сезоне правительство продолжит ремонтировать трассы и соединит областные центры.

Но украинцы не поверили премьер-министру, и упрекнули в том, что дороги уже давно могли отремонтировать.

"Уже давно мали б бути нормальні дороги але гроші розпорошували на ямковий ремонт-чия ініціатива?признавайтесь...", - пишет в коментариях к видео на странице Гройсмана Людмила Кураш-Олейник.

"Нам хватає ваших реформ в лікарнях. Ваш час зійшов", - категорично заявил некий Ванька Волянский.

"Я це чую вже 25 років...всі ремонтують...в нас виявляється один автодор на всю Україну", - сказал Сергей Погорелый.

"Де ремонт траси Кривий Ріг - Миколаїв? Де ремонт траси Кривий Ріг - Кропивницький?! Ви що, вінницькі шобла, Батьківщину Президента невиїзною зробити хочете, га?!", - вопрошает Ievgenek Nefedek.

"Треп треп треп и воровство до неприличия....проедь вдоль Полтавы 5 лет последних!!!! коммунисты строили!, вы развалили 40 тонниками, жлобы!", - возмутился Александр Зубенко.

Напомним, ранее премьер-министра Владимира Гройсмана распекли в Сети за плагиат.

Также ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам