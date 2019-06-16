Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов

Гройсман уверен, что экономика позволяет существенно поднимать зарплату / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост экономики позволяет уже в ближайшем будущем поднять гражданам Украины минимальную зарплату до 300 долларов.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, на минимальном уровне мог получать столько денег, чтобы была возможность посетить магазин и купить то, что ему необходимо для собственной жизни. И поэтому, когда я стал премьер-министром, для меня было чрезвычайно важным начать повышать минимальную зарплату в стране. Это удалось сделать, с 50 долларов по состоянию на 1 января 2017 года, сегодня уже заработная плата 150 долларов. План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в 300 долларов. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать", - сказал он 16 июня в эфире телеканала ICTV.

Гройсман подчеркнул, что увеличить зарплату можно не за счет печатного станка и путем детенизации средств инвесторов.

"Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика — за счет детенизации и инвестиций", - сказал он.

Напомним, Гройсман также заявил, что ему было сложно было реализовывать реформы в непростых условиях при предыдущей власти президента Петра Порошенко.