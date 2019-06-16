"Вокруг меня была вражеская система": Гройсман пожаловался на Порошенко

Владимир Гройсман утверждает, что Петр Порошенко мешал ему работать / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман высказал надежду, что новому президенту Владимиру Зеленскому удастся детенизировать экономику, очистить правоохранительную систему и таким увеличить эффективность работы правительства.

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал глава Кабинета министров 16 июня в эфире телеканала ICTV.

По словам Гройсмана, ему сложно было проводить реформы, поскольку окружала недружественная система государственного управления, с которой в процессе работы приходилось сталкиваться.

Читайте также"Подставлю плечо": Гройсман разоткровенничался о своих отношениях с Зеленским"Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

Премьер констатировал, что ранее ему сложно было работать с главой государства, однако теперь появился шанс на изменения к лучшему.

"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер.

Напомним, социологи выяснили, что украинцы желают видеть на посту премьер-министра после досрочных выборов в Раду нардепа Юрия Бойко, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.