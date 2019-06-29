"Курва, Зеленского копирует": Гройсмана распекли в Сети за плагиат

Гройсман устроил встречу на пуфиках / facebook.com/volodymyrgroysman

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, которого ранее растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей", опять оказался в центре внимания украинцев.

И на сей раз, судя по всему, намеренно.

Дело в том, что 28 июня, Гройсман организовал посиделки с украинцами в парке Наталка на пуфиках. Отметим, что подобный формат первым опробовал президент Владимир Зеленский 7 июня на встрече с журналистами в загородной резиденции Залесье.

Так вот, украинцы не поняли Гройсмана. Под видео, которое разместил премьер-министр на своей странице в Facebook, люди пишут, что это плагиат, они уже такое видели.

Народ обвинил Гройсмана в плагиате / facebook.com/volodymyrgroysman

"Не очікувала от такої солідної людини такого підлабузництва!", - пишет Лариса Соловйова.

"Ой, щось ну ніяк не личить пану Гройсману, аж розпач бере. Отямтеся у вас достатьно знань, професіоналізму, фаховості,щоб провести зустріч з молодю і зацікавити ії , тільки не на подушках;))", - сказала Светлана Даниленко.

"Они, оказывается, и с простым нищим народом могут общаться???", - спросил Алексей Алексеевич.

"А кошерную шаурму когда будешь кушать?))", - уточнил Влад Подольский.

"Курва, і цей Зеленського копіює", - возмутился Владимир Креминский.

"Бляяяяяя. Гройсман, ты тупо решил с зекоманды идеи тырить и типа рейтинг подымится?", - задал вопрос Александр Янко.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов