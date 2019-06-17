"Иуда обычный": Гройсмана растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей"

Гройсмана назвали предателем в Сети / скриншот

Первый вице-спикер ВР, кандидат в нардепы партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность, Ирина Геращенко разделала под орех премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который ранее пожаловался на Порошенко и заявил, что "старые партии" в Украине нужно "похоронить".

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеют диплом, но у них проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", - высказалась Геращенко в социальной сети Facebook.

Ирина Геращенко отметила, что ей больно наблюдать, как "люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру – унижения оппонентов, предательства вчерашних товарищей, неуважения к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирования достижений, которые унижают Украину".

Читайте такжеГройсман потащил на выборы в Раду часть Кабмина: обнародована топ-десятка партийного списка"Это точно не соответствует европейским практикам и правилам, это точно не новая политика. "Не играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с вражеской Украине командой. Или синоним?", - вопрошает Геращенко в Сети.

Набросились на Гройсмана в Сети и обычные граждане. На его странице в Facebook, под видео, в котором он призывает "похоронить" старые партии, украинцы оставили множество гневных комментариев.

"Ось і Гройсман показав, хто є хто!!! Підлість, стріляння в спину, заради того, щоб встдіти на стільці!!!!Ні гройсман, не всидіш!!!Все, що зробив доброго, перечеркнув сам, своею зрадою! Не чоловічий поступок, ні.", - убеждена Татьяна Шабалина.

"Зрадник безхребетний, країна смартфонів, чого мовчав при Порошенку, в якій партії ти йшов до парламенту, мабуть забув!", - добавил Виктор Доманкский.

А некая Галина Шевченко назвала Гройсмана "Іуда звичайний".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов.