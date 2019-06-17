Гройсман призвал "похоронить" партии Порошенко и Тимошенко / Униан

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее уже пожаловался на Порошенко, на этот раз заявил, что "старые партии" в Украине должны уйти в прошлое. Среди таковых он назвал Блок Петра Порошенко, переименованный в Европейскую солидарность, и партию Юлии Тимошенко Батькивщина

Как рассказал Гройсман в эфире ICTV, у этих двух политсил уже был шанс изменить страну, но они этого не сделали.

"Старые партии, такие как Блок Петра Порошенко, Тимошенко (Батькивщина — ред.), должны отойти в прошлое. У них была возможность... принимать правильные решения, но они этого не сделали", — считает премьер.

В Раду, по его словам, должны зайти "новые силы".

Напомним, социологи выяснили, что украинцы желают видеть на посту премьер-министра после досрочных выборов в Раду нардепа Юрия Бойко, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, досрочные парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 21 июля. Группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что в выборах лидирует партия Слуга народа.