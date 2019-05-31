Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ

31 мая 2019, 14:38

Экс-президент стал главой партии, которая раньше называлась БПП.

Петр Порошенко — Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность
Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность / solydarnist.org

В пятницу, 31 мая, партия Европейская солидарность (раньше называлась Блок Петра Порошенко Солидарность) на съезде выбрала своего лидера.

Партию ЕС возглавил бывший президент Петр Порошенко, сообщает LB.ua.

По его данным, до назначения Порошенко главой политсилы на съезде приняли решение о прекращении полномочий главы партии Виталия Кличко, который подал в отставку в 2016 году и работает на посту мэра Киева.

Экс-глава государства, после того, как стал новым главой ЕС, сказал, что считает честью возглавить политсилу, которая "пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти".

Петр Порошенко — Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность
Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность / lb.ua

  • Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность solydarnist.org
  • Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность solydarnist.org
  • Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность solydarnist.org
  • Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность t.me/sonyakoshkina
  • Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность t.me/sonyakoshkina

Напомним, 24 мая стало известно, что партия БПП идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, но только с другим названием — Европейская солидарность. В Украине парламентские выборы назначены на 21 июля.

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Петр Порошенко Виталий Кличко Блок Петра Порошенко Европейская солидарность
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