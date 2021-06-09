Гордон сделал опасный для Украины прогноз по встрече Байдена и Путина

Байден и Путин на переговорах в Женеве могут договориться о сближении США и России – Гордон / Reuters

Итогом встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным может стать сближение Вашингтона и Москвы. При таком сценарии вероятна сделка по Украине на невыгодных для Киева условиях. Для того, чтобы обеспечить уважение со стороны Запада и России, украинскому государству следует построить мощнейшую армию. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала Украина 24 он предположил, что встреча Байдена и Путина завершится сближением американского и российского государств. Украина в таком случае выступит в качестве разменной монеты. Киеву следует забыть об интересах других стран и строить сильную армию.

"Что касается переговоров Байдена с Путиным, я считаю, что США будут сближаться с Россией – вот у меня такая непопулярная точка зрения. Будут сближаться с Россией перед лицом большой опасности в виде Китая. Я считаю, что Украину бросят на съедение россиянам или разменяют. Но это ничего не значит. Это говорит только об одном – нам надо строить свою страну. Нам надо забыть об интересах кого-либо. Нам надо думать о личных интересах. Поэтому нам нужно строить мощнейшую армию с привлечением лучших специалистов", - считает Гордон.

Также он добавил, что Украина должна использовать модель Израиля для построения собственного государства. Если Киеву удастся создать очень сильную армию, то и Запад, и Россия будут с уважением относиться к такой стране.Читайте такжеБайден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон

"Нам надо наращивать силу, накапливать мощь, не жалеть деньги на усовершенствование армии, перестать воровать у народа, надо перестать заниматься коррупцией постоянной. И все, тогда любой Путин, любой Байден, Макрон и Меркель будут разговаривать очень уважительно, скажут: ребята, вы достойны уважения", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.