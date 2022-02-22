МИД РФ срочно эвакуирует персонал своего посольства из Киева

МИД РФ забирает своих дипломатов из Киева / ntv.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации собирается эвакуировать персонал своего посольства из Украины.

Как сообщает российский Интерфакс, дипломаты будут вывезены в ближайшее время.

Кроме того, отмечается, что в адрес российских дипломатов в Украине якобы поступали угрозы физической расправы и совершались поджоги их автомобилей. При этом Кремль утверждает, что Киев якобы на это не реагировал.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - пишет СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в заявлении МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, говорится, что якобы с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства РФ в Одессе, Львове и Харькове.

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Путин о войсках на Донбассе

Российский президент утверждает, что решение Совфеда не обязательно указывает на запуск войск на Донбасс "прямо сейчас".

"Я не сказал, что наши войска пойдут на Донбасс прямо сейчас", - сказал Путин.

При этом он не готов точно сказать, как далеко может пойти российская армия.

"Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации", - добавил он.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ об официальном признании Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Вместе с Пушилиным и Пасечником он подписал договора о дружбе с "республиками".

В тот же вечер Россия ввела войска на захваченный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к нации сделал заявление о том, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. Официальный Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право индивидуальной и коллективной обороны.

Государственная Дума РФ уже 22 февраля ратифицировала "договора о дружбе" РФ с "ЛДНР".

Позже данные "соглашения" одобрили в Совфеде. После подписания Путиным законов о ратификации Россия официально признала "суверенитет" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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