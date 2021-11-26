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"Никаких приказов": Зеленский опроверг давление на глав фракций и групп

26 ноября 2021, 14:59
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Он также отметил, что не встречается ни с одной фракцией, кроме "слуг".

Зеленский
Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне, 26 ноября 2021 года / Скриншот

Президент Владимир Зеленский заверил, что он не оказывает давления на глав депутатских групп и фракций и не встречается с их лидерами в Верховной Раде накануне ключевых голосований в парламенте.

Украинский гарант, отвечая на предположение одной из журналисток во время прессмарафона в Киеве, подчеркнул, что не встречается ни с одной фракцией, кроме "слуг". Президент объяснил, что раз в неделю у него проходит совещание, где говорят о вопросах, которые будут обсуждать на заседаниях Верховной Рады.

"Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме представителей "Слуги народа". Я встречаюсь с лидером нашей фракции Давидом Арахамией, встречался с тогдашним руководителем партии Александром Корниеко, а также с главами некоторых комитетов и определенными министрами. Раз в неделю мы обсуждаем вопросы, которые идут на рассмотрение Рады. Мы показываем список с обещаниями партии и программу Кабмина и тогда подводим итоги", – объяснил президент.

По словам президента, последняя такая встреча была по вопросу госбюджета, поскольку Рада подала тысячи поправок, из-за чего принятие затягивается.

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Ранее уволенный с должности спикера Дмитрий Разумков заявил, что его отставка прошла с нарушением закона О регламенте парламента. Он отметил, что его коллеги об этом знают, но "говорят неправду прямо в глаза". Впрочем, это уже привычная практика, убежден политик.

Бывший глава Верховной Рады также отметил, что в самой фракции "Слуга народа" голосов за его отставку не хватило, поэтому пришлось договариваться с другими фракциями.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа Давид Арахамия
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