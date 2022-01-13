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Ультиматум России Западу и ставка Кремля ва-банк: политик предупредил Украину об опасности

13 января 2022, 07:13
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Угроза Киеву серьезно выросла после того, как Москва заявила Западу о своих требованиях на переговоры по безопасности, считает Николай Катеринчук.

Кремль
Москва поставила военный ультиматум Западу и настроена серьезно – политик / УНИАН

Требования России к Западу по вопросам безопасности являются военным ультиматумом. Москва максимально подняла ставки, поэтому к данной ситуации нужно относиться серьезно. Украинскому обществу следует готовиться, потому что народ живет во времена отложенной войны. Об этом заявил народный депутат IV-VII созывов Николай Катеринчук.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Москва фактически предъявила военный ультиматум Западу и максимально повысила ставки. В таких случаях есть победители и побежденные, а консенсуса не бывает.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом Западу"Военный ультиматум - ты должен продемонстрировать, потому что если ты уже дальше ничего не демонстрируешь, с тобой никто не садится и не разговаривает. Россияне пошли ва-банк. Кто-то думает, что оно рассосется – уже нет, россияне себя поставили в неудобное положение. Ультиматум – это все, ты должен выйти оттуда или победителем, или побежденным. Не бывает консенсуса после ультиматумов", - считает политик.

Также он добавил, что украинскому обществу следует готовиться, поскольку люди живут "во времена отложенной войны". Мир находится в условиях угрозы войны.

"Это вопрос постоянной угрозы безопасности для нас, для Европы и для всего мира. Надо это понимать и готовиться", - подчеркнул Николай Катеринчук.

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Смотрите видео ТСН – НАТО не поддержало ультиматум России по Украине

Переговоры Запада и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора США с Россией по безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности США, России и НАТО.

В Москве требовали, чтобы Вашингтон стал гарантом нерасширения НАТО на восток и отказа Украины от вступления в Североатлантический альянс.

На фоне концентрации войск России у границ Украины и обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским кордонам стороны договорились о проведении переговоров по безопасности, которые проходят при участии представителей, США, РФ, НАТО в период с 10 по 13 января.

10 января состоялись переговоры США и России. Представитель Штатов, заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что американцы не гарантируют Москве, что НАТО не будет в дальнейшем включать в блок безопасности новые страны. При этом американцы не обещают невступление Украины в Альянс.

Представитель РФ, заместитель главы МИД Сергей Рябков сказал, что Россия не планирует нападать на Украину. Однако Москва требует гарантий, согласно которым Украина и Грузия не должны вступить в НАТО.

12 января прошел Совет НАТО-Россия, по итогам которого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что Москва не может блокировать политику блока по интеграции других стран. Он подчеркнул, что Украина, Грузия и Молдова могут вступить в организацию, и призвал РФ вывести свои войск из этих государств.

Столтенберг предупредил Россию, что в случае военной операции Москвы против Украины Альянс усилит свое присутствие в Восточной Европе, как это уже произошло после оккупации россиянами Крыма и Донбасса.

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новости России Николай Катеринчук новости Украины
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