Зеленский устроил "пати" с шашлыками у костра для послов и журналистов

Зеленский пригласил гостей на шашлыки / фото скриншот

Сегодня глава государства Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра (ватры), пишет УНИАН.

Всех приглашенных угощают кушаньями, гости слушают живую настоящую гуцульскую музыку.

Владимир Зеленский тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн.

Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлыки. Само действо происходит вокруг большого костра.

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Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев в качестве альтернативных вариантов по переговорам относительно Донбасса видит подключение к процессу США или же прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Причем на Западе считают приемлемым формат диалога Украины и России на высшем политическом уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились продолжить переговоры в рамках нормандского формата, обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых в рамках парижского саммита 2019 года, и приложить реальные усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара готова стать посредником в переговорах России и Украины по Донбассу. По его словам, турецкому государству удалось установить контакт как с Банковой, так и с Кремлем.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на собеседника в администрации Байдена сообщали, что США намерены предоставить России встречные инициативы по ситуации с европейской безопасностью. В частности, речь идет о требованиях к Москве по Донбассу, связанных с перемирием и обменом пленными.

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