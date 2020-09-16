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Жена Порошенко объяснила, зачем возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет

16 сентября 2020, 13:30

Жена экс-президента утверждает, что она не политик – но политическую партию возглавила смело.

Выборы в Киевсовет 2020 - Марина Порошенко возглавила список ЕС
Выборы в Киевсовет 2020 - Марина Порошенко возглавила список ЕС / mincult.kmu.gov.ua

Жена экс-президента Петра Порошенко Марина Порошенко идет в депутаты: она возглавила список кандидатов Европейской солидарности на выборах в Киевсовет.

На сайте политсилы официальное заявление по этому поводу появилось сегодня, 16 сентября. Отмечается, что это решение утвердила Конференция Киевской городской организации ЕС.

Сама Марина Порошенко при этом признала, что она – не политик.

Читайте такжеДеркач слил очередной компромат на Порошенко и Байдена"Я стою перед вами в новом статусе и знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? Сразу скажу, что не чувствую себя политиком. В первую очередь я гражданка своей страны. Мне не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться наша столица", – заявила кандидатка №1 от ЕС во время выступления на собрании столичной организации партии.

По образованию Марина Порошенко – врач-кардиолог. Она кандидат медицинских наук, основное направление деятельности – гуманитарная сфера и развитие инклюзивного образования.

В 2018-2019 годах Порошенко возглавляла Украинский культурный фонд.

Сам Петр Порошенко уже заявил, что гордится женой.

"Я очень благодарен Марине за поддержку в трудные годы моего президентства. Теперь самое время, чтобы я подставил плечо Марине в ее служении киевской общине", – написал Порошенко у себя в Facebook.

Местные выборы в Украине 2020: новости

"Это игра против Кличко. У них с Порошенко одно электоральное поле и в ЕС понимают, что у них нет ни одной кандидатуры, которая бы выиграла у Кличко, так как ни за Алексея Гончаренко, ни за Марину Порошенко никто не будет голосовать", – объяснил политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай.

  • В Киеве социологический опрос показал, что на выборах в горсовет Киева в октябре в первой тройке лидеров остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.
  • Напомним, ЦИК назначила первые местные выборы на 25 октября. В этот день состоятся 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Также было решено, что выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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