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В Киеве Слуга народа значительно опередила ЕС – опрос

15 сентября 2020, 20:09

Лидерами предвыборной гонки являются три политических силы.

Слуга народа
В Киеве лидирует Слуга народа / УНИАН

В Киеве социологический опрос показал, что в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.

Как сообщается в социологии группы Рейтинг, опрос был проведен среди жителей столицы, которые уже определились и намерены принять участие в выборах.

Электоральные симпатии киевлян распределились следующим образом:

  • за Удар готовы отдать голоса 23,6%;

  • партию Слуга народа поддерживают 13,6%;

  • партию Европейская солидарность - 13,1%;

  • партию Голос - 8,2%;

  • партию Оппозиционная платформа - За жизнь - 7,4%;

  • партию Батькивщина - 7,3%;

  • партию Победа Пальчевский - 3,9%;

  • партию Шария - 3,7%;

  • партию Сила и честь - 3,4%.

Остальные силы собрали менее 3% симпатий потенциальных избирателей. Пока не решили, кому отдадут свой голос, около 12% столичных жителей.

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