В Киеве Слуга народа значительно опередила ЕС – опрос

В Киеве лидирует Слуга народа / УНИАН

В Киеве социологический опрос показал, что в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.

Как сообщается в социологии группы Рейтинг, опрос был проведен среди жителей столицы, которые уже определились и намерены принять участие в выборах.

Электоральные симпатии киевлян распределились следующим образом:

за Удар готовы отдать голоса 23,6%;

партию Слуга народа поддерживают 13,6%;

партию Европейская солидарность - 13,1%;

партию Голос - 8,2%;

партию Оппозиционная платформа - За жизнь - 7,4%;

партию Батькивщина - 7,3%;

партию Победа Пальчевский - 3,9%;

партию Шария - 3,7%;

партию Сила и честь - 3,4%.

Остальные силы собрали менее 3% симпатий потенциальных избирателей. Пока не решили, кому отдадут свой голос, около 12% столичных жителей.