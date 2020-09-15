В Киеве Слуга народа значительно опередила ЕС – опрос

Лидерами предвыборной гонки являются три политических силы.
В Киеве социологический опрос показал, что в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.
Как сообщается в социологии группы Рейтинг, опрос был проведен среди жителей столицы, которые уже определились и намерены принять участие в выборах.
Электоральные симпатии киевлян распределились следующим образом:
за Удар готовы отдать голоса 23,6%;
партию Слуга народа поддерживают 13,6%;
партию Европейская солидарность - 13,1%;
партию Голос - 8,2%;
партию Оппозиционная платформа - За жизнь - 7,4%;
партию Батькивщина - 7,3%;
партию Победа Пальчевский - 3,9%;
партию Шария - 3,7%;
партию Сила и честь - 3,4%.
Остальные силы собрали менее 3% симпатий потенциальных избирателей. Пока не решили, кому отдадут свой голос, около 12% столичных жителей.
Автор: Яна Катасонова