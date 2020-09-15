ЕС делегирует Марину Порошенко депутатом в Киевсовет – СМИ

Жена экс-президента будет участвовать в местных выборах под первым номером партии.
Партия Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко намерена выдвинуть первым номером в депутаты Киевсовета от политсилы жену лидера марину Порошенко.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника, на местных выборах супруга экс-президента возглавит его политическую силу.
"Европейская солидарность пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов - рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после Удара", - утверждают источники.
По информации журналистов, ставку на местных выборах ЕС будет делать на то, что за своих кандидатов будет агитировать лично Порошенко.
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В Киеве социологический опрос показал, что в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре остаются Удар, Слуга народа и Европейская солидарность.
Спустя год после выборов в Верховную Раду электоральные настроения украинцев немного изменились. Если бы досрочные парламентские выборы прошли в середине августа 2020 года, победу получили бы четыре политические силы. Президентская партия Слуга народа несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий.