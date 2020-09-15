ЕС делегирует Марину Порошенко депутатом в Киевсовет – СМИ

ЕС рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет / УНИАН

Партия Европейская солидарность бывшего президента Петра Порошенко намерена выдвинуть первым номером в депутаты Киевсовета от политсилы жену лидера марину Порошенко.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника, на местных выборах супруга экс-президента возглавит его политическую силу.

"Европейская солидарность пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов - рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после Удара", - утверждают источники.

По информации журналистов, ставку на местных выборах ЕС будет делать на то, что за своих кандидатов будет агитировать лично Порошенко.

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