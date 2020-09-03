Порошенко "штурмует" Киев: в ЕС нашли неожиданную кандидатуру на выборы – источник

Изображение Петра Порошенко появилось на бордах в Киеве / PavlovskyNEWS

Экс-президент Петр Порошенко может баллотироваться в мэры Киева от партии Европейская солидарность.

Утвердить кандидатуру должны до 15 сентября, сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Источники в ЕС сообщили, что Киев для партии является стратегически важной целью, "поэтому и кандидат должен быть соответствующий".

По данным источников, если в ближайшее время социология покажет рост рейтинга Порошенко как мэра, то его кандидатуру утвердят уже до 15 сентября.

"Есть сомнения в том, стоит ли Порошенко понижать свой статус на предстоящих выборах мэра. Поэтому в партии приняли решение проверить рейтинг лидера, развесив плакаты в Киеве с надписью "Наша цель - Европейский Киев" и с изображением бывшего гаранта", - подчеркивается в сообщении.

В то же время по данным издания Strana.ua, Порошенко отправит вместо себя свою жену Марину пост мэра Киева на предстоящих выборах.

По словам источника в ЕС, Петр Порошенко точно не пойдет в мэры Киева, ведь существуют большие риски проиграть.

В сообщении подчеркивается, что партия сосредоточится на продвижении партсписка в Киевсовет. Именно для этого и повесили рекламу с Порошенко.

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"Сейчас прорабатывается и просчитывается по социологии вариант, что партийный список Евросолидарности в Киевсовет возглавит жена Порошенко Марина", - добавил источник.

Напомним, ранее партия Слуга народа представила своих кандидатов на должности мэров городов областного значения.

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Среди кандидатов от Слуги народа: Ирина Верещук, Олег Филимонов и Виктор Гевко.