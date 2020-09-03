Марина Порошенко идет в мэры Киева, эксперт оценил ее шансы

Марина Порошенко / УНИАН

Супруга экс-президента Петра Порошенко Марина Порошенко на выборах мэра Киева точно не выиграет, если ее выдвинут кандидатом от Европейской солидарности.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай.

"Это игра против Кличко. У них с Порошенко одно электоральное поле и в ЕС понимают, что у них нет ни одной кандидатуры, которая бы выиграла у Кличко, так как ни за Алексея Гончаренко, ни за Марину Порошенко никто не будет голосовать, И как раз этим объясняется появление Порошенко на билбордах, так как если и будут голосовать, то только за него", - объяснил Гайдай.

Читайте такжеУ Порошенко нашли неожиданную кандидатуру на выборыПо мнению эксперта, задумка партии пятого президента, скорее, в другом - забрав себе половину электората Кличко, это даст возможность зайти фракцией в Киевраду и заставит с ними считаться.

Также Гайдай усомнился и в возможном выдвижении в меры самого Петра Порошенко.

"Мне не верится, что и лично Порошенко может пойти в меры Киева – для него это крайне невыгодная ситуация. Если он пойдет и даже победит, то это будет занижением его статуса. Бывший президент должен оставаться бывшим президентом и это не в его характере. А если он проиграет, то это создаст риск для окончательного политического провала Порошенко", - заключил Гайдай.

Дата выборов мэра Киева

Выборы мэра Киева, а также выборы депутатов Киевского городского совета состоятся в столице Украины 25 октября 2020 года как часть региональных выборы по всей стране.

В настоящее время на пост столичного градоначальника претендуют

Виталий Кличко;

Сергей Притула;

Андрей Пальчевский;

Александр Попов;

Ирина Верещук;

Борислав Береза;

Михаил Добкин;

Николай Томенко;

Алексей Кучеренко

Александр Омельченко;

Андрей Ильенко;

Егор Фирсов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Марина Порошенко может стать кандидатом в мэры Киева от Европейской Солидарности на предстоящих выборах .