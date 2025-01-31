Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

Главное, не переборщить, иначе можно испортить кашу.

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Сколько соды нужно добавить в гречневую крупу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как приготовить вкусную и рассыпчатую гречневую кашу

Зачем повара рекомендуют добавлять соду в гречку

Пищевая сода - универсальный продукт, который не только добавляют в выпечку, но и используют во время приготовления гречки. Главред выяснил, зачем опытные хозяйки добавляют секретный ингредиент к гречневой каше.

Портал Pixelinform пишет, что пищевая сода может значительно повлиять на конечный результат и сделает блюдо еще вкуснее.

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Иногда гречка имеет довольно специфический запах, который нравится далеко не всем. Чтобы нейтрализовать естественный аромат хозяйки добавляют совсем немного соды.

Также благодаря пищевой соде ваш гарнир будет рассыпчатым, легким и воздушным. Кроме того, она уменьшит вероятность подгорания.

Сода также помогает удалить остатки мусора и мелких частиц, которые могли остаться даже после промывки крупы. Если не удалось удалить весь мусор и чешуйки, во время варки вода с содой вытолкнет шелуху на поверхность, откуда ее легко можно убрать ложкой.

Для того, чтобы приготовить вкусную и рассыпчатую гречневую кашу нужно добавить лишь половину чайной ложки соды. Повара рекомендуют добавлять пищевую соду, когда гарнир почти будет готов, чтобы не было лишней воды.

Кстати, во время варки важно не перемешивать гречку, чтобы зерна оставались целыми, а каша не стала густой и вязкой массой. Стоит лишь перед подачей осторожно разрыхлить блюдо вилкой.

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