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Можно ли заменить соду разрыхлителем: маленькая хитрость для хозяек

Мария Николишин
4 ноября 2024, 19:58
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Многие хозяйки не знают, можно ли вместо соды добавить разрыхлитель к выпечке.
Можно ли заменить соду разрыхлителем: маленькая хитрость для хозяек
Можно ли заменить соду разрыхлителем / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Можно ли заменять соду разрыхлителем и наоборот
  • Какая разница между этими двумя ингредиентами

Многие хозяйки при выпекании печенья или пирожных часто используют пищевую соду. Она способствует подъему и расширению теста. Однако, не все понимают, что можно взять вместо соды.

В чем разница между разрыхлителем и содой

На сайте Евгения Клопотенко говорится, что оба эти порошка являются химическими разрыхлителями, которые образуют углекислый газ во время смешивания и выпекания теста. Этот газ расширяется, обеспечивая пышную текстуру теста.

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Пищевая сода - это 100% бикарбонат натрия, а разрыхлитель - это смесь бикарбоната натрия и кислоты, похожей на винный камень, для активации которой нужны влага и тепло.

Можно ли заменить соду разрыхлителем

Заменять соду разрыхлителем не рекомендуется. Если в рецепте указана сода, обычно это означает, что тесто кислое, и ему надо много "силы", чтобы подняться. Однако, если другого выхода нет, это можно сделать.

В каком соотношении заменить соду разрыхлителем

Поскольку сода более концентрированная, она соотносится с разрыхлителем 1:4. Если в рецепте указана четверть чайной ложки соды, вам нужно взять чайную ложку разрыхлителя. При этом из рецепта нужно убрать кислоту.

Можно ли использовать разрыхлитель вместо соды

Здесь такая же ситуация, как с содой. Если вам нужно заменить разрыхлитель на соду, поделите количество разрыхлителя на 4 и добавьте кислоту, которой может стать яблочный уксус или лимонный сок.

Однако, если рецепт требует немало разрыхлителя, лучше таки не заменять его содой, чтобы не блюдо не стало слишком кислым.

Можно ли заменить соду разрыхлителем: маленькая хитрость для хозяек
Чем заменить соду / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Сооснователь ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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