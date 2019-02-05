Добронравов пояснил слухи о своей госпитализации с инсультом

Федор Добронравов уверяет, что после обследования продолжит участие в спектаклях / kinomania.ru

Российский актер театра и кино Федор Добронравов, известный в Украине по сериалу "Сваты", опроверг информацию о своей экстренной госпитализации и заявил, что находится на плановом обследовании.

"Жизнь же идет вокруг меня. У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Федор Викторович, пора обследоваться", - цитирует артиста российский телеканал РенТВ.

Добронравов добавил, что действительно сейчас не играет в нескольких спектаклях и не участвует в гастролях, поскольку находится в больнице. Он подчеркнул, что не собирался играть на сцене в спектакле "Ловушка для мужа, или Поймай меня… Сможешь?". По словам актера, заранее было запланировано, что роль вместо него исполнит друг.

Актер заявил, что сейчас уже чувствует себя хорошо и продолжит принимать участие в постановках.

Напомним, год назад Добронравов играл на сцене театра уже с симптомами инсульта, а затем был экстренно госпитализирован.