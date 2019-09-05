В Сети появилось первое фото Алена Делона после инсульта

Ален Делон / swennews.ru

Во всемирной Сети было опубликовано первое фото легендарного французского актера, секс-символа 60-70-х годов, Алена Делона, который в начале лета перенес инсульт.

Снимок, сделанный в больнице, выложил один из младших детей актера, сын Ален-Фабьен. Видно, что Делон-старший после перенесенного инсульта изрядно исхудал, но вид имеет бодрый и даже улыбается.

"Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете", — написал Ален-Фабьен.

Напомним, в середине июля стало известно о том, что в Париже Ален Делон был госпитализирован с инсультом. Позднее в Сети появились точные данные о его госпитализации.