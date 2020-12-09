Что с Еленой Кондулайнен после инсульта - появились подробности

Елена Кондулайнен / Twitter

Секс-символ 90-х Елена Кондулайнен, которая была экстренно госпитализирована в московскую больницу с инсультом (мозговым кровоизлиянием), до сих пор не восстановилась после болезни.

Артистке пока так и не удалось восстановиться после инсульта, который она перенесла в июле этого года, сообщает издание СтарХит.

Издание сообщило, что о состоянии Елены Кондулайнен стали волноваться после того, как за месяц о ней не было никаких новостией. Сейчас звезда 90-х почти перестала общаться даже со старинными друзьями и коллегами, замкнулась в себе и редко выходит из дома.

"Она в какой-то изоляции, не пишет, не звонит, уже больше месяца ее не слышал, — рассказал в комментарии худрук Театра Луны Сергей Проханов. — Наверно, не хочет ни с кем контактировать, старается прийти в себя".

Елена Кондулайнен - состояние

Издание сообщает, что рядом с артисткой постоянно находится сиделка, которая помогает ей выходить на прогулки, готовит пищу. Так же за ней ухаживают сыновья — Александр и Михаил.

Одной из немногих, с кем она выходит на связь оказалась подруга, никак не связанная с миром шоу-бизнеса, Марина Миронова.

"Недавно общалась с Еленой, речь у нее сейчас прекрасная. Разумеется, ей показан покой и позитивные эмоции, чему мы и будем всемерно способствовать. Она соблюдает определенный режим, слушается рекомендаций врачей. Настроение спокойное и философское, она — молодец!", - сообщила Марина Миронова.

Несмотря на то, что изначально доктора давали очень маленькие шансы на то, что Кондулайнен удастся вернуться к нормальной жизни, друзья верят в возможность ее полного восстановления.

Напомним, звезда сериала Интерны и 8 первых свиданий Елена Кондулайнен почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Её госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился.