Мать знаменитой российской актрисы в Крыму свалил инсульт

Лера Кудрявцева / Instagram

Российская телеведущая, киноактриса и певица Лера Кудрявцева рассказала, что на днях у нее у матери случился инсульт - да еще и во время отдыха.

Мать Леры Кудрявцевой в Крыму во время отдыха перенесла инсульт, пишет телеведущая в Instagram.

Я наверное да и не только я надолго запомним этот год 2020. Конечно мы здесь выкладываем в основном только красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни конечно все по другому. Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась как ребёнок, что наконец то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт", - шокировала она всех признанием.

Лера Кудрявцева мать / Instagram

Как описала дела Кудрявцева, становится ясно, что приступ случился на выходных.

"Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждёт долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля люблю тебя сильно-сильно!Держись родная. Мы рядом! Берегите родителей!", - пишет она.

По словам Кудрявцевой, ее мать лежит в "Крымской областной больнице им . Семашко", и врачи оперативно среагировали в первые часы трагедии.

Напомним, что украинский певец Виктор Павлик в начале августа потерял сына Павла Павлика, который умер от рака.