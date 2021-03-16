Часть Украины накроют метели: каким регионам готовиться

Синоптик предупредил об ухудшении погоды сегодня, 16 марта. В некоторых областях объявлен желтый уровень опасности.
Погода в Украине во вторник, 16 марта, будет дождливой в большинстве областей. Однако в некоторых регионах синоптик прогнозирует значительный снег.
Как свидетельствует прогноз погоды от Украинского гидрометцентра, в северных, Винницкой и Черкасской областях сегодня ожидается туман, видимость 200-500 м. Объявлен I уровень (желтый) опасности.
Дожди пройдут на Западе и Юге страны. В Карпатах, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях синоптик прогнозирует значительный снег, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, возможны метели.
Температура воздух ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, на юге столбики термометров поднимутся до +5. Днем температура воздуха по стране составит от +6 до +10 градусов, на западе - от 3 до 5 тепла.
Погода в Киеве будет пасмурной, осадки не ожидаются. Днем температура воздуха составит от 7 до 9 тепла, ночью - от +1 до +3.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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