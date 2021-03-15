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Киев снова засыпет снегом: синоптик дал детальный прогноз на неделю

15 марта 2021, 12:48
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С 15 по 21 марта в столице Украины ожидаются лишь несколько ясных, но холодных дней.

погода
Погода в Киеве будет сырой и пасмурной / Фото Reuters

Погода в Киеве в течение новой недели будет переменчивой. В понедельник будет тепло, но дождливо, а в среду в столице ожидается похолодание - снова пойдет снег.

Погода на неделю в Киеве

Как прогнозирует синоптик Укргидрометцентра, сегодня, 15 марта, температура воздуха днем в Киеве поднимется до +4...+6 градусов. Ожидается умеренный дождь.

Во вторник, 16 марта, столбики термометров поднимутся до +9 градусов. Осадков не будет. Но уже в среду, 17 марта, в Киеве похолодает, свидетельствует прогноз погоды. Температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +4 градуса, а ночью опустится до 0...+2 градусов. И днем, и ночью ожидается мокрый снег с дождем. Также синоптики прогнозируют порывы ветра до 7-12 м/c.

В четверг и в пятницу и порывистый ветер, и мокрый снег не покинут столицу. 18 марта дождь, который начнется ночью, перейдет во второй половине дня в снег. А 19 марта утром и днем будет идти снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Температура воздуха прогнозируется от 0 до +4 градусов.

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Погода в Киеве на выходные

В субботу, 20 марта, в столице будет ясно, но холодно. Столбики термометров опустятся до минусовых значений: днем будет около нуля, ночью ожидается 1 градус мороза.

В воскресенье, 21 марта, солнце не выйдет из-за туч. Синоптики прогнозирует в Киеве пасмурную погоду. Днем ожидается всего лишь один градус тепла, ночью подморозит до -2 градусов. Осадков не ожидается.

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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Украинцев предупредили о возвращении зимы с морозами и снегопадами.
  • Кроме того синоптик пообещал, что прохладная погода в Украине постепенно закончится, а теплая весна уже не за горами.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну - снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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