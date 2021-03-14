В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик

Киев предупредили о перепаде температуры / УНИАН

В Киеве в ближайшие дни ожидаются погодные качели – в воскресенье, 14 марта, спрогнозирована сухая и достаточно теплая погода, а в понедельник, 15 числа, ожидается снижение температуры и дожди.

Во вторник, 16 марта, погода в Киеве снова станет сухой и достаточно теплой, а во вторник, 17 числа, температура рухнет, ожидаются дожди и мокрый снег, пишет Sinoptik.

По сведениям синоптиков, сегодня в столице максимальная температура составит +7, в понедельник – 5 градусов тепла, во вторник воздух прогреется до +8, а в среду максимум прогнозируется +2.

Погода в Киеве сегодня:

Днем +7, облачно;

Вечером +5…+4, без осадков.

В Киеве скоро рухнет температура воздуха, предупредили синоптики / Скриншот с Sinoptik

Погода завтра в Киеве:

Ночью +3, небольшой дождь;

Утром +3…+4, дождь, ливень;

Днем +4…+5, ливень;

Вечером +4, ливень.

Киев предупредили о падении температуры / Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 16 марта:

Ночью +3, без осадков;

Утром +2, облачно;

Днем +8, без осадков;

Вечером +5, облачно.

В Киеве упадет температура воздуха, предупредили синоптики / Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 17 марта:

Ночью +2, небольшой дождь;

Утром +1, небольшой мокрый снег;

Днем +1, ливень;

Вечером +1, небольшой дождь.

Синоптики предупредили, что в Киеве упадет температура воздуха / Скриншот с Sinoptik