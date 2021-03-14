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В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик

14 марта 2021, 11:34

Столицу предупредили о резких изменениях погоды.

Столице грозит перепад температуры
Киев предупредили о перепаде температуры / УНИАН

В Киеве в ближайшие дни ожидаются погодные качели – в воскресенье, 14 марта, спрогнозирована сухая и достаточно теплая погода, а в понедельник, 15 числа, ожидается снижение температуры и дожди.

Во вторник, 16 марта, погода в Киеве снова станет сухой и достаточно теплой, а во вторник, 17 числа, температура рухнет, ожидаются дожди и мокрый снег, пишет Sinoptik.

По сведениям синоптиков, сегодня в столице максимальная температура составит +7, в понедельник – 5 градусов тепла, во вторник воздух прогреется до +8, а в среду максимум прогнозируется +2.

Погода в Киеве сегодня:

  • Днем +7, облачно;
  • Вечером +5…+4, без осадков.
В столице скоро рухнет температура воздуха, предупредили синоптики
В Киеве скоро рухнет температура воздуха, предупредили синоптики / Скриншот с Sinoptik

Погода завтра в Киеве:

  • Ночью +3, небольшой дождь;
  • Утром +3…+4, дождь, ливень;
  • Днем +4…+5, ливень;
  • Вечером +4, ливень.
Столицу предупредили о падении температуры
Киев предупредили о падении температуры / Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 16 марта:

  • Ночью +3, без осадков;
  • Утром +2, облачно;
  • Днем +8, без осадков;
  • Вечером +5, облачно.
Синоптики предупредили, что в столице упадет температура воздуха
В Киеве упадет температура воздуха, предупредили синоптики / Скриншот с Sinoptik

Прогноз для столицы на 17 марта:

  • Ночью +2, небольшой дождь;
  • Утром +1, небольшой мокрый снег;
  • Днем +1, ливень;
  • Вечером +1, небольшой дождь.
В столице упадет температура воздуха, предупредили синоптики
Синоптики предупредили, что в Киеве упадет температура воздуха / Скриншот с Sinoptik
  • Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что в нашей стране с 13 марта потеплее. Эксперт добавила, что теплая погода продержится 14, 15 и 16 числа – ожидается до +10.
  • Голеня предупредила, что 17 и 18 марта спрогнозировано ухудшение погоды из-за циклона – может вернуться холод, возможен мокрый снег и дождь.

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