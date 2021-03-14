В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик

Столицу предупредили о резких изменениях погоды.
В Киеве в ближайшие дни ожидаются погодные качели – в воскресенье, 14 марта, спрогнозирована сухая и достаточно теплая погода, а в понедельник, 15 числа, ожидается снижение температуры и дожди.
Во вторник, 16 марта, погода в Киеве снова станет сухой и достаточно теплой, а во вторник, 17 числа, температура рухнет, ожидаются дожди и мокрый снег, пишет Sinoptik.
По сведениям синоптиков, сегодня в столице максимальная температура составит +7, в понедельник – 5 градусов тепла, во вторник воздух прогреется до +8, а в среду максимум прогнозируется +2.
Погода в Киеве сегодня:
- Днем +7, облачно;
- Вечером +5…+4, без осадков.
Погода завтра в Киеве:
- Ночью +3, небольшой дождь;
- Утром +3…+4, дождь, ливень;
- Днем +4…+5, ливень;
- Вечером +4, ливень.
Прогноз погоды для Киева на 16 марта:
- Ночью +3, без осадков;
- Утром +2, облачно;
- Днем +8, без осадков;
- Вечером +5, облачно.
Прогноз для столицы на 17 марта:
- Ночью +2, небольшой дождь;
- Утром +1, небольшой мокрый снег;
- Днем +1, ливень;
- Вечером +1, небольшой дождь.
- Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что в нашей стране с 13 марта потеплее. Эксперт добавила, что теплая погода продержится 14, 15 и 16 числа – ожидается до +10.
- Голеня предупредила, что 17 и 18 марта спрогнозировано ухудшение погоды из-за циклона – может вернуться холод, возможен мокрый снег и дождь.
Автор: Екатерина Присяжнюк