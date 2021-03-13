Киев зальет дождями – синоптик назвал дату

В столице скоро изменится погода, предупредили синоптики.
Погода в Киеве на выходных, 13-14 марта, спрогнозирована достаточно теплая и сухая, только в воскресенье вечером ожидается небольшой дождь.
В понедельник, 15 числа, в столице погода изменится – температура воздуха немного снизится, и на протяжении суток прогнозируются дожди, пишет Sinoptik.
В прогнозе отмечается, что ночью 15 марта и вечером будут ливни.
Погода в столице сегодня:
- Днем +8…+6, без осадков;
- Вечером +4…+3, облачно.
Погода завтра в Киеве:
- Ночью +2…+1, облачно;
- Утром +3…+6, без осадков;
- Днем +7, облачно;
- Вечером +5…+4, небольшой дождь.
Прогноз погоды для Киева на 15 марта:
- Ночью +4, ливень;
- Утром +3, небольшой дождь;
- Днем +4, дождь;
- Вечером +4, ливень.
- Напомним, погода в Киеве 12 марта была снежной и прохладной – из-за большого количества осадков были проблемы с транспортом, возникли серьезные пробки.
- Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что в нашей стране с 13 числа потеплеет благодаря теплому воздуху, который придет с Атлантики. Эксперт отметила, что тепло продержится 14, 15 и 16 числа.
Автор: Екатерина Присяжнюк