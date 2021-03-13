Киев зальет дождями – синоптик назвал дату

В Киеве 15 марта будут дожди, отметили синоптики / Reuters

Погода в Киеве на выходных, 13-14 марта, спрогнозирована достаточно теплая и сухая, только в воскресенье вечером ожидается небольшой дождь.

В понедельник, 15 числа, в столице погода изменится – температура воздуха немного снизится, и на протяжении суток прогнозируются дожди, пишет Sinoptik.

В прогнозе отмечается, что ночью 15 марта и вечером будут ливни.

Погода в столице сегодня:

Днем +8…+6, без осадков;

Вечером +4…+3, облачно.

/ Скриншот с Sinoptik

Погода завтра в Киеве:

Ночью +2…+1, облачно;

Утром +3…+6, без осадков;

Днем +7, облачно;

Вечером +5…+4, небольшой дождь.

/ Скриншот с Sinoptik

Прогноз погоды для Киева на 15 марта:

Ночью +4, ливень;

Утром +3, небольшой дождь;

Днем +4, дождь;

Вечером +4, ливень.

/ Скриншот с Sinoptik