В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло

Март в Украине будет немного "затяжным и вялым", предупредил синоптик / pixabay

Погода в Украине до конца месяца будет совсем не весенней. Во второй половине марта ожидаются небольшие периоды потепления, которые будут чередоваться с похолоданием. Теплая погода придет в Украину только в начале апреля.

Прогноз погоды на март 2021

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло предупредил, что в Украину идет циклон с ветрами и дождями, передает Obozrevatel. Он принесет похолодание, дожди и усиление ветра на большую часть территории страны, кроме запада и севера.

16-17 марта пройдут дожди, температура воздуха будет колебаться от -3 до +3 градусов. Над Винницкой и Житомирской областями пройдет более холодная полоса циклона, поэтому в этих регионах возможен снег.

С 18-го числа наступит "обычный март" с достаточно прохладной погодой.

"Потом ничего серьезного. С 17 по 20 марта осадков не предвидится, но и тепла особого не будет – обыкновенная мартовская погода. Ночью около 0 градусов, днем – до +10... +12 градусов", – уточнил синоптик.

В свою очередь, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что март будет немного "затяжным и вялым".

"К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия – то тепло, то холодно", – пояснила синоптик.

По словам Мартазиновой, настоящая весна, то есть период, когда среднесуточная температура перейдет отметку +5 градусов, начнется с 5 апреля.

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Прогноз погоды на апрель 2021

С 1 апреля в Украину вернется солнечная погода. Если и будут дожди, то незначительные. Такой будет первая декада второго месяца весны.

"А потом наступит неустойчивость в погодных условиях – периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", – предупредила Мартазинова.

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