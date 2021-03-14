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Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель

14 марта 2021, 19:37
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Горбань предупредил, что 2021 год может угрожать продовольственной безопасности страны.

Погода
Погода в Украине в апреле / pixabay

Погода в Украине в апреле не сильно порадует украинцев. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, резкого потепления в апреле не будет.

"Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - отметил Горбань.

Он добавил, что в мае также не ожидается сильной жары, поскольку после Пасхи, которая выпадает на 2 мая, прогнозируется несколько волн похолодания.

Также Леонид Горбань предупредил, что 2021 год может угрожать продовольственной безопасности страны.

"2021 год - год Сатурна. Ожидается самый неурожайный год из всех семи лет под управлением планет. А 2024 год - очень жестокая засуха. Я дал эти расчеты в Верховную Раду и Кабмин", - резюмировал народный синоптик, пишет Апостроф.

Также синоптик рассказал, какой будет погода летом в Украине.

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По его словам, июнь в Украине будет дождливый, но жаркий. В середине июля ожидается пик зноя, жаркой и засушливой будет также первая половина августа. Но во второй половине месяца жара ослабнет, будут небольшие дожди, а в конце августа - похолодает.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики уточнили прогноз, когда в Украину придет настоящая теплая весна. Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.
  • Специалисты дали неожиданный прогноз погоды на весну: ожидается снег до начала апреля. В Украине ожидаются температурные качели до Пасхи.

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