Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины

Западные области Украины предупредили об осадках / Reuters

Погода в Украине сегодня, – в воскресенье, 14 марта, в западных областях ожидается самая теплая, но дождливая, максимальная температура может составить +11 градусов.

В понедельник, 15 числа, на западе нашей страны будет не только дождь, а и мокрый снег, и дневной максимум не превысит +8, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди в воскресенье спрогнозированы в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Погода завтра в Украине – где на западе прогнозируются осадки:

Ровенская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;

Львовская область – ночью мокрый снег, днем снег, мокрый снег;

Тернопольская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;

Хмельницкая область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;

Ивано-Франковская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег;

Закарпатская область – ночью снег, мокрый снег, днем дождь.

В понедельник ночью и днем мокрый снег грозит также одному северному региону – Черниговщине.

Погодная карта Украины на 14 марта

Западные регионы Украины предупредили об осадках / meteo.gov.ua

Погодная карта Украины на 15 марта

Часть Украины предупредили об осадках / meteo.gov.ua