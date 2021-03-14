Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины

Погода сегодня и завтра на части украинской территории спрогнозирована неблагоприятная.
Погода в Украине сегодня, – в воскресенье, 14 марта, в западных областях ожидается самая теплая, но дождливая, максимальная температура может составить +11 градусов.
В понедельник, 15 числа, на западе нашей страны будет не только дождь, а и мокрый снег, и дневной максимум не превысит +8, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Дожди в воскресенье спрогнозированы в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Погода завтра в Украине – где на западе прогнозируются осадки:
- Ровенская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;
- Львовская область – ночью мокрый снег, днем снег, мокрый снег;
- Тернопольская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;
- Хмельницкая область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег с дождем;
- Ивано-Франковская область – ночью мокрый снег, днем мокрый снег;
- Закарпатская область – ночью снег, мокрый снег, днем дождь.
В понедельник ночью и днем мокрый снег грозит также одному северному региону – Черниговщине.
Погодная карта Украины на 14 марта
Погодная карта Украины на 15 марта
- Ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня поделилась, что в нашей стране с 13 марта наступит потепление благодаря теплому воздуху, который поступит с Атлантики.
- Эксперт добавила, что в Украине 14, 15 и 16 числа будет теплая погода – в дневное время прогнозируется +5…+10 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк