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Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик

13 марта 2021, 09:17

Ряду областей нашей страны спрогнозирована неблагоприятная погода.

Западной части Украины грозит похолодание и мокрый снег
Западу Украины грозит похолодание и мокрый снег / УНИАН

Погода в Украине завтра днем, в воскресенье, 14 марта, на всей территории ожидается достаточно теплая – около +10 градусов. Самая высокая температура прогнозируется в западных областях, и там же возможны дожди.

В воскресенье, 15 числа, на западе похолодает, будет идти снег и мокрый снег, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что мокрый снег и снег также ожидается в Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях, а Виннитчине и Одесчине грозит дождь.

Погода в Украине на завтра

Самая низкая ночная температура спрогнозирована в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях – от -1 до +1.

По сведениям синоптиков, теплее всего днем будет в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – до 10 градусов тепла.

Западной части нашей страны грозит похолодание и мокрый снег
Части Украины грозит похолодание и мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Украины на 15 марта

Ночью холоднее всего ожидается в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – от -1 до +1.

Самая высокая дневная температура спрогнозирована в Николаевской области – до 11 градусов тепла.

Снег и мокрый снег в воскресенье грозят таким областям:

  • Сумская;
  • Черниговская;
  • Киевская;
  • Житомирская;
  • Хмельницкая;
  • Ровенская;
  • Волынская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Закарпатская.

В западных регионах днем максимальная температура может составить +7 градусов.

Части Украины грозит похолодание и осадки
Западную часть Украины предупредили о похолодании и осадках / Скриншот с meteo.gov.ua
  • Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 13 марта погода на западе Украины будет очень теплая – температура может достичь отметки в +14 градусов.
  • Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что потепление наступит 13 марта благодаря теплому воздуху с Атлантики. Эксперт добавила, что в нашей стране будет три теплых дня, а потом ожидается возвращение холодов.

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