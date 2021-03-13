Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик

Ряду областей нашей страны спрогнозирована неблагоприятная погода.
Погода в Украине завтра днем, в воскресенье, 14 марта, на всей территории ожидается достаточно теплая – около +10 градусов. Самая высокая температура прогнозируется в западных областях, и там же возможны дожди.
В воскресенье, 15 числа, на западе похолодает, будет идти снег и мокрый снег, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики добавили, что мокрый снег и снег также ожидается в Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях, а Виннитчине и Одесчине грозит дождь.
Погода в Украине на завтра
Самая низкая ночная температура спрогнозирована в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях – от -1 до +1.
По сведениям синоптиков, теплее всего днем будет в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – до 10 градусов тепла.
Прогноз погоды для Украины на 15 марта
Ночью холоднее всего ожидается в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – от -1 до +1.
Самая высокая дневная температура спрогнозирована в Николаевской области – до 11 градусов тепла.
Снег и мокрый снег в воскресенье грозят таким областям:
- Сумская;
- Черниговская;
- Киевская;
- Житомирская;
- Хмельницкая;
- Ровенская;
- Волынская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Закарпатская.
В западных регионах днем максимальная температура может составить +7 градусов.
- Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 13 марта погода на западе Украины будет очень теплая – температура может достичь отметки в +14 градусов.
- Ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня говорила, что потепление наступит 13 марта благодаря теплому воздуху с Атлантики. Эксперт добавила, что в нашей стране будет три теплых дня, а потом ожидается возвращение холодов.