Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик

Западу Украины грозит похолодание и мокрый снег / УНИАН

Погода в Украине завтра днем, в воскресенье, 14 марта, на всей территории ожидается достаточно теплая – около +10 градусов. Самая высокая температура прогнозируется в западных областях, и там же возможны дожди.

В воскресенье, 15 числа, на западе похолодает, будет идти снег и мокрый снег, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптики добавили, что мокрый снег и снег также ожидается в Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях, а Виннитчине и Одесчине грозит дождь.

Погода в Украине на завтра

Самая низкая ночная температура спрогнозирована в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях – от -1 до +1.

По сведениям синоптиков, теплее всего днем будет в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – до 10 градусов тепла.

Части Украины грозит похолодание и мокрый снег / Скриншот с meteo.gov.ua

Прогноз погоды для Украины на 15 марта

Ночью холоднее всего ожидается в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – от -1 до +1.

Самая высокая дневная температура спрогнозирована в Николаевской области – до 11 градусов тепла.

Снег и мокрый снег в воскресенье грозят таким областям:

Сумская;

Черниговская;

Киевская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Ровенская;

Волынская;

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Закарпатская.

В западных регионах днем максимальная температура может составить +7 градусов.

Западную часть Украины предупредили о похолодании и осадках / Скриншот с meteo.gov.ua