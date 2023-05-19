УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину мчит лето: синоптики рассказали прогнозы

Юлия Куришко
19 мая 2023, 14:01 обновлено 19 мая, 14:14
26
Летом все хотят теплую и жаркую погоду. Многие планируют отдых или дела по хозяйству в зависимости от погоды.
В Украину мчит лето: синоптики рассказали прогнозы
Каким будет лето в Украине / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

К лету остались считанные дни и уже через две недели начнется летний сезон. В связи с погодными перепадами, стоит ожидать разнообразной погоды летом.

Эту неделю в Украине уже тепло и преимущественно солнечно. Температура уже стабилизируется и приближается к летним показателям. Какой же погода будет в июне, июле и августе, рассказали синоптики, климатологи и метеорологи, передает 24 Канал.

Прогноз от Натальи Птухи

Официальных прогнозов относительно конкретной температуры или количества осадков пока нет. Однако, ученые отслеживают определенные тенденции.

видео дня

"Ученые говорят, что июнь в пределах нормы должен быть, а вот июль и август может быть немного выше нормы",– отметила Наталья Птуха.

Данные Всемирной метеорологической организации

Стоит отметить, что погода на Земле зависит от многих глобальных факторов. На регион, где расположена Украина, влияют процессы в Тихом океане. В частности, холодное течение Ла-Нинья и теплое - Эль-Ниньо.

В течение последних трех лет доминировала Ла-Нинья.Из-за чего и наблюдалось определенное снижение температуры. Однако, сейчас Украина уже находится в так называемой нейтральной фазе.

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче предыдущих.

Прогноз от Вазиры Мартазиновой

Вазира Мартазинова рассказала, что начало "хорошего лета" ожидается уже с середины июня.

"Со второй половины июня - это будет уже начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели",– отметила метеорологиня.

Погода на май в Украине

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жара. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

Вторая декада мая в Украине будет по-летнему теплой. Столбики термометра будут подниматься до +24 градусов. Украину накроет мощная жара.

Синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023. Летом будет относительно без осадков и резких скачков температур.

Больше интересных новостей:

синоптик прогноз погоды
Реклама

Главное за день

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

14:26 Мир
"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

13:38 Мир
"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:26

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и выступит на саммите Лиги арабских государств

14:12

3 продукта, которые нельзя жарить на подсолнечном масле

14:01

В Украину мчит лето: синоптики рассказали прогнозы

13:38

"Мы никуда не уйдем": в G7 анонсировали военную помощь Украине и мощно обратились к Путину

13:34

Умер актер Хельмут Бергер, сыгравший фантомаса

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Получится нежной и сочной: несколько секретов, как в духовке правильно запечь курицу

13:29

Доллар рванет вниз: эксперты сказали, каким будет курс валюты в начале лета

13:14

Что будет с организмом, если отказаться от сахара

12:57

В сети появилась информация о неизлечимой болезни Седоковой

Реклама
12:29

Россияне "захватили Бахмут": Маляр опровергла информацию

12:20

"Украинская команда" передала дроны-камикадзе подразделению "Скала": "Доставят взрывчатку врагу"

12:20

Что сделать, чтобы в туалете вкусно пахло: простые хитрости из подручных средств

12:06

Новолуние в мае 2023: что ждет каждый знак зодиака до 4 июняВидео

11:52

ВСУ добьют оккупантов на территории РФ: военный эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

11:51

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:45

"Вайкуле, будь она неладна": дальнобойщик Гостюхин набросился на певицу и осквернил память Кикабидзе

11:39

Захур вернулся: Камалия показала, как роскошно муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

11:35

Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

11:17

Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

11:13

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

Реклама
11:13

Гороскоп на завтра 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

10:56

Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

10:37

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNNВидео

10:13

Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

10:10

Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину: в бою погиб 25-летний боец батальона "Волки Да Винчи"Фото

10:04

Нарушителям комендантского часа могут вручать повестки - адвокат

09:52

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:42

В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

09:14

Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплатыВидео

09:05

Без лишних хлопот и с минимальными затратами: как утилизировать содержимое дачного туалета

09:05

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – СвитанВидео

09:01

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

08:49

Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - МаломужВидео

08:41

Шольц назвал Россию угрозой всему миру

08:25

Гороскоп на сегодня 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

08:20

Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армиимнение

08:14

Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и близким

08:03

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

07:55

Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot - CNN

07:21

Находчивые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: зачем так делали

Реклама
07:20

Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISWВидео

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

05:00

Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

04:42

Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц летаВидео

03:52

Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужемВидео

03:22

"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войныВидео

03:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

03:10

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМода 2023Окрашивание волосМодные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять