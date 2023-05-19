В Украину мчит лето: синоптики рассказали прогнозы

Летом все хотят теплую и жаркую погоду. Многие планируют отдых или дела по хозяйству в зависимости от погоды.

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Каким будет лето в Украине / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com

К лету остались считанные дни и уже через две недели начнется летний сезон. В связи с погодными перепадами, стоит ожидать разнообразной погоды летом.

Эту неделю в Украине уже тепло и преимущественно солнечно. Температура уже стабилизируется и приближается к летним показателям. Какой же погода будет в июне, июле и августе, рассказали синоптики, климатологи и метеорологи, передает 24 Канал.

Прогноз от Натальи Птухи

Официальных прогнозов относительно конкретной температуры или количества осадков пока нет. Однако, ученые отслеживают определенные тенденции.

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"Ученые говорят, что июнь в пределах нормы должен быть, а вот июль и август может быть немного выше нормы",– отметила Наталья Птуха.

Данные Всемирной метеорологической организации

Стоит отметить, что погода на Земле зависит от многих глобальных факторов. На регион, где расположена Украина, влияют процессы в Тихом океане. В частности, холодное течение Ла-Нинья и теплое - Эль-Ниньо.

В течение последних трех лет доминировала Ла-Нинья.Из-за чего и наблюдалось определенное снижение температуры. Однако, сейчас Украина уже находится в так называемой нейтральной фазе.

Ученые Всемирной метеорологической организации прогнозируют, что как раз-таки на середину лета уже будет восстанавливаться противоположный процесс – Эль-Ниньо, во время которого повышается температура.

"Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит шансы побить температурные рекорды",– подчеркнул генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас.

Также Ученые отмечают, что влияние на глобальную температуру обычно проявляется через год после развития Эль-Ниньо. Поэтому, вероятно, будет наиболее очевидным уже в 2024-м году. Поэтому, если не это лето, то уже следующее, скорее всего, будет жарче предыдущих.

Прогноз от Вазиры Мартазиновой

Вазира Мартазинова рассказала, что начало "хорошего лета" ожидается уже с середины июня.

"Со второй половины июня - это будет уже начинаться хорошее лето. Там температура выровняется и пойдет на летние показатели",– отметила метеорологиня.

Погода на май в Украине

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жара. После снега, дождей и мороза в Украину уже весной придет лето.

Вторая декада мая в Украине будет по-летнему теплой. Столбики термометра будут подниматься до +24 градусов. Украину накроет мощная жара.

Синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023. Летом будет относительно без осадков и резких скачков температур.

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