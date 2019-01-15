Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря

15 января 2019, 17:46

За последние пять лет Украина смогла построить только шесть катеров, подчеркнул Сергей Гайдук.

ВМС, Григорий Куропятников, корабль
Эксперт оценил потенциал ВМС / korabli.eu

При отсутствии кораблей Украина может защищаться от угрозы с моря применением авиации, береговой охраны и минными заграждениями, заявил вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук.

Он констатировал, что за последние пять лет российской агрессии Украина смогла построить только шесть катеров.

"Есть угроза с моря, как выживать? В принципе, она так и остается. Можно применять опыт войны на море во время Второй мировой, когда компенсировали отсутствие кораблей применением авиации, но это должна быть очень тщательная подготовка летчиков для ведения боевых действий против надводных сил над морской акваторией - это не ведение войны над сушей", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Гайдук призвал использовать подразделения береговой обороны и применить минные и инженерные заграждения, "которые могут хотя бы в прибрежных зонах сковывать действия потенциального нашего противника", сообщает УНИАН.

Он также заявил о необходимости параллельно работать с международными партнерами Украины в вопросе военно-технического сотрудничества, "но не по принципу, как мы из-за бюрократических проволочек уже четвертый год Айленды из США получаем".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
авиация ВМС морская охрана Сергей Гайдук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:46
Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря
17:18
Савченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах
16:59
"Власть не знает, что ищет": в Киево-Печерской лавре ответили на обвинения в пропаже икон Видео
16:40
Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию - Сторожук
16:29
Стало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"
16:27
Украина обвинила Газпром в срыве трехсторонних консультаций по газу Видео
16:24
"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди Видео
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Суд в Москве вынес решение по пленным украинским морякам Видео
15:12
Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска
15:08
В Дании арестовали четверых украинцев – МИД
14:51
Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом
14:46
У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ
14:30
Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста Видео
14:17
В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения Видео
14:16
Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу Видео
14:05
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
13:50
Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев Видео
13:25
"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками Видео
12:58
Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры Видео
12:38
Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли
12:36
Аренда с правом выкупа: СМИ рассказали, где продолжит карьеру Коноплянка Видео
12:21
Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол
12:19
"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса Видео
12:17
"Передали металлолом": Мосийчук раскритиковал военную помощь от Запада Видео
11:51
Рекордная прибавка в цене: назван наиболее подорожавший в Украине продукт Видео
11:50
Беларусь доказала, что с Россией компромис невозможен мнение
11:45
Оттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019 Фото Видео
11:41
"Смерть Путина и смута": Ярош спрогнозировал в России большую борьбу кланов Видео
11:39
Голышом в снегу: Сергей Бабкин удивил смелыми фото с женой
11:33
"Кровь" и файеры: в Одессе у консульства РФ произошли столкновения полиции с митингующими Фото Видео
11:19
"Дела действительно плохи": в Кремле оценили шансы прекращения войны на Донбассе Видео
11:10
Названо главное условие объединения Беларуси и России
11:05
"Наступает на пятки": Оля Полякова со старшей дочерью устроила фотосессию в бикини Фото
10:53
Шпионский скандал в США: разведка сообщила, в чем вина Кремля Видео
10:42
Девушка дня Instagram: горячая модель Victoria's Secret Жизель Оливейра Фото
09:50
Тарифы, шансы Порошенко, переговоры по Донбассу: главные заявления Юлии Тимошенко Видео
09:48
"Это не бирюльки, а очень серьезная вещь": Песков прокомментировал санкции против Северного потока-2 Видео
09:30
"Конвейер — убийца": на Волыни на предприятии произошла трагедия
09:15
Сильвестров день: почему нельзя есть курицу 15 января и другие приметы дня Видео
09:05
"Упал, начал трястись": СМИ рассказали о смерти мужчины в киевском супермаркете Фото
08:40
Метели, мокрый снег, гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях Видео
08:26
Почему Россия до сих пор не присоединила Беларусь мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять