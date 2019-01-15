Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря

Эксперт оценил потенциал ВМС / korabli.eu

При отсутствии кораблей Украина может защищаться от угрозы с моря применением авиации, береговой охраны и минными заграждениями, заявил вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук.

Он констатировал, что за последние пять лет российской агрессии Украина смогла построить только шесть катеров.

"Есть угроза с моря, как выживать? В принципе, она так и остается. Можно применять опыт войны на море во время Второй мировой, когда компенсировали отсутствие кораблей применением авиации, но это должна быть очень тщательная подготовка летчиков для ведения боевых действий против надводных сил над морской акваторией - это не ведение войны над сушей", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Гайдук призвал использовать подразделения береговой обороны и применить минные и инженерные заграждения, "которые могут хотя бы в прибрежных зонах сковывать действия потенциального нашего противника", сообщает УНИАН.

Он также заявил о необходимости параллельно работать с международными партнерами Украины в вопросе военно-технического сотрудничества, "но не по принципу, как мы из-за бюрократических проволочек уже четвертый год Айленды из США получаем".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.