Дуэль из-за Скабеевой: нардеп пообещал "отвоспитать" российского сенатора оглоблей

Борислав Береза / УНИАН

Нардеп Борислав Береза (внефракционный), принявший вызов на дуэль от российского сенатора Игоря Морозова после инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, назначил дату и место встречи.

Об этом Береза написал в Facebook.

"Жду его в пятницу, 1 февраля, в 12.00 возле центрального входа Верховной Рады по адресу Киев, улица Михаила Грушевского, 5", - написал депутат.

Он также заявил о намерении "отвоспитать" сенатора при помощи "вожжей", или "оглобли".

"А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь", - добавил Береза.

Накануне Борислав Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Игоря Морозова, вызвавшего его на дуэль. Нардеп пошутил, что в качестве оружия выбирает танк Т-72УА.

Игорь Морозов вызвал на дуэль нардепа после того, как он толкнул и обозвал российскую телеведущую Ольгу Скабееву.