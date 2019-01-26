"Феерический идиот": нардеп принял вызов на дуэль от российского сенатора из-за Скабеевой

Борислав Береза / asn.in.ua

Нардеп Борислав Береза (внефракционный) принял вызов сенатора от Рязанской области Игоря Морозова, вызвавшего его на дуэль из-за инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которую Береза толкнул.

Об этом Береза сообщил в Facebook.

"Я так понял, что теперь на мне решил пропиариться весь нафталин из-за поребрика. Какое-то животное, считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиот. Может, хворь какая там у них?" - написал нардеп.

Нардеп пошутил, что в качестве оружия выбирает танк Т-72УА.

"Видимо, нажралось оно у себя в Рязани несвежей настойки боярышника и понеслось в его замутненном сознании... Но забавнее всего то, что он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА (украинская модернизация советского танка Т-72. - Прим.) сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", - заключил он.

facebook.com/borislav.bereza

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал на дуэль члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березу, толкнувшего и обозвавшего российскую телеведущую Ольгу Скабееву.