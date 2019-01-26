"Получу удовлетворение": Нардепа Березу в России вызвали на дуэль из-за телепропагандистки Скабеевой

Борислав Береза / asn.in.ua

Нардепа Борислава Березу вызвал на дуэль бывший офицер КГБ (печально известного советского карательного органа), а ныне - член Совета Федерации (верхняя парламента России) от Рязанской области Игорь Морозов.

Российский сенатор через Facebook решил вступиться "за честь" известной телепропагандистки Ольгой Скабеевой, вступившей в конфликт с украинской делегацией в Парламентской ассамблеи Совета Европы в городе Страсбург.

"Я, полковник спецподразделения разведки КГБ СССР в отставке. Депутат Борислав Берёза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию (удовлетворение - "Главред") за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: Вы- выбираете любое оружие мира, я - с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция - 100 метров", - написал Морозов.

Напомним, в прошедший четверг, 24 января, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы от замглавы Рады Ирины Геращенко украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул Скабееву. Затем той достались толчок от Борислава Береза и порции оскорблений. В конечном итоге Скабеевой "подарил" туалетную бумагу нардеп Алексей Гончаренко. Далее, супруг телепропагандистки Евгений Попов наехал на украинцев через Facebook.