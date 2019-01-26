''Рагули!': Супруг униженной и оскорбленной в ПАСЕ Скабеевой "наехал" на украинцев

Ольга Скабеева во время телеэфира / скриншот из видео

Российский телепропагандист и супруг скандальной телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов вышел из себя по поводу делегатов от Украины, которые "толкали и оскорбляли" ее в кулуарах ПАСЕ.

"На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. То есть эти рогули (Попов не в курсе, что это жаргонное слово пишется через "а" — "Главред") меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, всё будет окончательно ясно", –– цитируют Попова российские СМИ.

Напомним, в минувший четверг, 24 января, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы вице-спикера Рады Ирины Геращенко украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул от нее Скабееву. Затем российской телепропагандистке достался толчок от депутата Рады Борислав Береза и порция оскорблений. В конечном итоге Скабеевой "подарил" туалетную бумагу нардеп Алексей Гончаренко.