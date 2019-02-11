Погода собьет с ног: украинцев предупредили о "коварном потеплении" на этой неделе

Какой будет погода в Украине на этой неделе / Reuters

Погода в Украине на этой неделе будет ветреной, к тому же со вторника ожидается похолодание, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на сегодня

Погода в Украине 11 февраля будет относительно теплой, но очень ветреной. "Продувать будет мощно", предупредила Диденко. На западе прогнозируется дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. К вечеру осадки начнутся также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной части сухо.

Температура в среднем ожидается на уровне +2-5 градусов, теплее на юге и на западе – до +9 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях – до +3 градусов.

Погода в Киеве 11 февраля будет ветреной, к вечеру ожидается дождь. Температура до +4 градусов.

Погода в Украине 11 февраля: карта

Погода в Украине 12 февраля

Погода в Украине 12 февраля будет более прохладной, чем накануне. Дождь с мокрым снегом ожидается уже практически по всей территории страны.

Погода в Киеве 12 февраля будет облачной и дождливой. Температура до +2-3 градусов.

Погода в Украине 12 февраля: карта

Погода в Украине 13 февраля

Погода в Украине 13 февраля будет с переменной облачностью на большей части страны. К вечеру осадки в виде снега в большинстве регионов закончатся. В среднем градусники покажут от -1 градуса до +2 градусов.

Погода в Киеве 13 февраля будет пасмурной, зато снег к утру прекратится. Температура ожидается до +1 градуса.

Погода в Украине 13 февраля: карта

Погода в Украине 14 февраля

Погода в Украине 14 февраля, на день святого Валентина, будет пасмурной, дожди со снегом накроют практически всю территорию страны. Температура, в среднем, ожидается на уровне от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Киеве 14 февраля будет снежной, к вечеру ожидается дождь. Грпадусники вряд ли покажут больше 0 градусов.

Погода в Украине 14 февраля: карта

Погода в Украине 15 февраля

Погода в Украине 15 февраля будет облачной. Ночью мелкий снег пройдет практически во всех регионах, зато днем осадки временно утихнут. В среднем, температура будет от +2 градусов до 0 градусов.

Погода в Киеве 15 февраля будет пасмурной, но к утру осадки прекратятся. Столбики термометров поднимутся максимум до +1 градуса.

Погода в Украине 15 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 16-17 февраля будет облачной, при этом осадки ожидаются преимущественно на востоке страны. Температура от +5 градусов на западе до -3 градусов на востоке.

Погода в Киеве 16 февраля ожидается облачной, но без осадков. Столбики термометров днем дотянутся до +1 градуса.

Погода в Киеве 17 февраля будет пасмурной, но без дождя и снега. Температура днем до +1 градуса.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.