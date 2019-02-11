Погода собьет с ног: украинцев предупредили о "коварном потеплении" на этой неделе

11 февраля 2019, 09:38

Понедельник в Украине будет ветреным.

Киев,зима,снег,зонт
Какой будет погода в Украине на этой неделе / Reuters

Погода в Украине на этой неделе будет ветреной, к тому же со вторника ожидается похолодание, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на сегодня

Погода в Украине 11 февраля будет относительно теплой, но очень ветреной. "Продувать будет мощно", предупредила Диденко. На западе прогнозируется дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. К вечеру осадки начнутся также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На остальной части сухо.

Температура в среднем ожидается на уровне +2-5 градусов, теплее на юге и на западе – до +9 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях – до +3 градусов.

Погода в Киеве 11 февраля будет ветреной, к вечеру ожидается дождь. Температура до +4 градусов.

Погода в Украине 11 февраля: карта

Погода в Украине 12 февраля

Погода в Украине 12 февраля будет более прохладной, чем накануне. Дождь с мокрым снегом ожидается уже практически по всей территории страны.

Погода в Киеве 12 февраля будет облачной и дождливой. Температура до +2-3 градусов.

Погода в Украине 12 февраля: карта

Погода в Украине 13 февраля

Погода в Украине 13 февраля будет с переменной облачностью на большей части страны. К вечеру осадки в виде снега в большинстве регионов закончатся. В среднем градусники покажут от -1 градуса до +2 градусов.

Погода в Киеве 13 февраля будет пасмурной, зато снег к утру прекратится. Температура ожидается до +1 градуса.

Погода в Украине 13 февраля: карта

Погода в Украине 14 февраля

Погода в Украине 14 февраля, на день святого Валентина, будет пасмурной, дожди со снегом накроют практически всю территорию страны. Температура, в среднем, ожидается на уровне от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Киеве 14 февраля будет снежной, к вечеру ожидается дождь. Грпадусники вряд ли покажут больше 0 градусов.

Погода в Украине 14 февраля: карта

Погода в Украине 15 февраля

Погода в Украине 15 февраля будет облачной. Ночью мелкий снег пройдет практически во всех регионах, зато днем осадки временно утихнут. В среднем, температура будет от +2 градусов до 0 градусов.

Погода в Киеве 15 февраля будет пасмурной, но к утру осадки прекратятся. Столбики термометров поднимутся максимум до +1 градуса.

Погода в Украине 15 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 16-17 февраля будет облачной, при этом осадки ожидаются преимущественно на востоке страны. Температура от +5 градусов на западе до -3 градусов на востоке.

Погода в Киеве 16 февраля ожидается облачной, но без осадков. Столбики термометров днем дотянутся до +1 градуса.

Погода в Киеве 17 февраля будет пасмурной, но без дождя и снега. Температура днем до +1 градуса.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:38
Погода собьет с ног: украинцев предупредили о "коварном потеплении" на этой неделе
09:17
В Николаевской области подожгли храм бывшей УПЦ МП
08:53
Капитан судна "Норд" нашелся
08:31
Украина по версии Пети: у Порошенко показали странную карту страны
07:56
У Coca-Cola появится новый вкус
07:20
Польша "похоронила" планы России насчет моря
06:24
Стали известны крайне безответственные знаки Зодиака Видео
05:50
Наперекор судьбе: астролог предупредил знаки Зодиака об опасностях в феврале Видео
05:30
Ученые выяснили причину возникновения распространенного среди мужчин рака
05:01
Нибиру приближается: астролог назвал роковую дату
04:31
Ученые выяснили, поедание какого продукта способно спасти от депрессии
03:21
В США полиция повязала порнозвезду с сожителем за сексуальное насилие
02:33
Психолог объяснила, почему не всегда стоит быть "правильными" Видео
01:21
В Болгарии требуют отставки президента из-за пророссийской позиции
00:55
Сеть развеселило фото лысого Трампа без загара
00:37
Певцы из Украины развлекали российских олигархов на роскошном корпоративе Видео
00:14
Украинский баскетболист оправдал выступление коллег в России
10 февраля, воскресенье
23:47
На борту самолета МАУ из Афин обнаружили неизвестное вещество
23:21
В Одессе несуществующий кандидат собрал людей на фальшивый митинг Фото
22:55
Посол США в Германии осудил заигрывания Берлина и Москвы из-за Северного потока-2
22:29
Терминатор, Человек-паук и Дарт Вейдер: в метро Киева показали Шевченко в неожиданных образах Фото
22:06
Джеймс Кэмерон рассказал, как будет назван новый "Терминатор" со Шварценеггером
21:51
От Украины на Евровидение может поехать гражданка России Видео
21:48
Денежный скандал: Гнап отправил средства "Следствию.инфо" и показал платежку
21:00
В полиции подтвердили видеороликом факт штурма активистами райотдела Видео
20:32
"Стало только хуже": жители Луганска не сдерживают эмоций из-за сложной жизни
20:06
"Мы знаем, кто кричал о Бандере": Луценко заявил о наказании для сотрудника полиции Видео
20:05
После "Дома-2" многие девушки идут в проститутки - экс-участник
19:27
150-килограмовая модель Тесс Холлидей на показе мод обнажила ноги с татуировками
18:59
После "ложись, Бандера" в полиции извинились и запустили флешмоб Видео
18:31
В России отреагировали на покупку Польшей артиллерийских систем Himars
18:14
Эксперт рассказал, какое будущее ждет украинскую газотранспортную систему
17:36
Мария Захарова рассказала, как достигает эйфории с Никитой Михалковым
17:21
"Леся Винник": Никитюк на фоне пальм покрасовалась в платье за сотни гривен Видео
17:10
Выборы президента Украины: в Сети выложили "секретный указ" главаря ''ДНР''
16:51
"Регина — потрясающая мать": Влад Топалов озвучил имя своего сына Видео
16:37
Москва поможет: Венесуэльские нефтяники перевели свои счета в российский "Газпромбанк"
16:21
"Грудь отпустите": Никита Джигурда рассказал о репетициях с Анастасией Волочковой, опубликованы фото
16:05
На Житомирщине клянут и угрожают священникам, перешедшим в ПЦУ
15:51
СМИ рассказали о судьбе наследства Сергея Юрского Видео
15:47
В "ДНР" разразились фейком о переброске ВСУ мощных пушек на Донбасс
15:38
Рассекречена готовящаяся штабом Порошенко "гадость"
15:30
Задержанные участники "С14" никак не связаны с акцией по делу Гандзюк - Нацполиция Киева
15:24
Трагедия в Стамбуле: жертв обрушения 8-этажки уже более 20 Видео
15:11
Омелян взорвался негодованием из-за закупки "УЗ" ж/д-стрелок через фирмы-"прокладки"
14:46
Падение метеорита на Венесуэлу сняли на видео Видео
14:42
Минус один: офицер ВСУ выложил видео уничтожения техники террористов на Донбассе Видео
14:15
Ники Минаж "светанула" громадной грудью и рассказала о сексе с возлюбленным-рецидивистом
13:40
Британский эксперт назвал условие для начала Путиным зарубежных авантюр Видео
13:17
Порошенко предупредил об опасности "хихиканья" с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться