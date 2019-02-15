Красавец-антициклон: синоптик предупредила украинцев об интересном погодном нюансе

Погоду в Украине определяет красавец-антициклон / 1zoom.ru

Погоду в Украине 16 февраля определяет красавец-антициклон: будет сухо и солнечно. Небольшие осадки и облачность возможны лишь в Харьковской и Сумской областях.

При этом есть интересный нюанс, уточнила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории около 0 градусов или небольшие "плюсы", – сообщила синоптик.

Температура днем 16 февраля ожидается, в среднем, на уровне, +2-5 градусов, на западе – до +9 градусов.

Читайте такжеСмс от весны: украинцам рассказали о погоде до конца недели

Погода в Киеве 16 февраля будет теплой и без осадков: днем прогнозируется до +3-5 градусов.

Погода в Киеве 17 февраля будет комфортно сухой и еще более теплой – до +6-9 градусов.

Как сообщалось, погода в Украине на следующей неделе резко изменится: после похолодания на этой неделе украинцев ждет потепление, местами до +11 градусов. Градусы повышаются, отметила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.