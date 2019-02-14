Романтические прогулки с дождем и мокрым снегом: украинцам рассказали о погоде на праздники

Какой будет погода в Украине на этой неделе / Reuters

Погода в Украине на этой неделе будет ветреной, к тому же со вторника ожидается похолодание, предупредили синоптики .

Погода в Украине 14 февраля, на день святого Валентина, будет пасмурной. Осадки ожидаются в западных, северных регионах, а также в Винницкой и Одесской областях. Также усилится похолодание и гололедица.

Погода в Киеве 14 февраля будет снежной. Градусники вряд ли покажут больше 0 градусов. Подробнее читайте в нашем материале Украинцев предупредили о термически неоднородной погоде в феврале.

Погода в Украине 14 февраля: карта

Погода в Украине 15 февраля

Погода в Украине 15 февраля, на Сретение, будет преимущественно сухой и относительно теплой. Ночью мелкий снег пройдет практически во всех регионах, зато днем осадки временно утихнут. В среднем, температура будет от +2 градусов до 0 градусов.

Погода в Киеве 15 февраля будет пасмурной, но к утру осадки прекратятся. Столбики термометров поднимутся максимум до +1 градуса.

Погода в Украине 15 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 16-17 февраля будет облачной, при этом осадки ожидаются преимущественно на востоке страны. Температура от +5 градусов на западе до -3 градусов на востоке.

Погода в Киеве 16 февраля ожидается облачной, но без осадков. Столбики термометров днем дотянутся до +1 градуса.

Погода в Киеве 17 февраля будет пасмурной, но без дождя и снега. Температура днем до +1 градуса.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.