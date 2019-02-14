Сретение 2019: что нельзя делать, а что нужно в этот день

14 февраля 2019, 07:14

Главред выяснил, что за праздник такой – Сретение Господне, какие с ним связаны приметы и традиции.

Сретение Господне. Икона
Сретение Господне. Икона / hram-kupina.ru

15 февраля отмечается великий праздник церковный – Сретение Господне 2019 – двунадесятый праздник в православии.

Также 15 февраля в РФ и Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств и годовщина вывода войск из Афганистана.

Сретение Господне: что это за праздник

Сретение означает "встреча". Считается, что сразу несколько "встреч" происходит в этот день – Ветхого и Нового заветов, старого мира и нового христианского, а также зимы и лета.

Он установлен в честь встречи старца Симеона с младенцем Христом, когда на 40-й день после рождения Спасителя Дева Мария принесла ребенка в храм, дабы посвятить Его Богу. Поэтому еще одно название праздника – Принесение во Храм.

Об истории праздника читайте в нашем материале Сретение Господне: история праздника, традиции и приметы.

Сретение Господне: приметы

По погоде на Сретение судили о том, какова будет весна:

  • оттепель на Сретенье – к ранней и теплой весне,
  • холода завернут – к холодной,
  • свежевыпавший снег – к весне дождливой и хмурой,
  • снег через дорогу несет – к поздней и холодной весне.

Ранее синоптики уже дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Есть приметы 15 февраля и на урожай:

  • ясная и тихая погода – к хорошему урожаю на полях и роению пчел;
  • капель – к богатому урожаю пшеницы;
  • ветер – хорошо будут плодоносить фруктовые деревья.

Кроме того, по примете, если напился воробей из лужи, то весна приближается. Об этом же свидетельствует ясная погода: солнце проглядывает сквозь тучи – значит, весна все ближе.

Сретение Господне: что нужно делать

В этот день православные приносят из церкви сретенские свечи и святую воду. Причем сретенскую освященную воду набирают непременно в чистый, новый, еще неиспользованный сосуд. Такой водой лечились от болезней (пили или натирали больное место) и снимали "сглаз".

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУЛюди верят: в течение года нужно зажигать сретенские свечки во время чтения молитв и песнопений, чтобы дом наполнялся божественным светом и теплом.

При этом молитва при зажжении сретенской свечи может быть любой – о мире в семье, о здоровье близких и т.п. (главное – не просить греховного, того, что противоречит постулатам православия: не молиться о возмездии врагам, о некрещеных в православной вере и т.д.).

Также считается, что эти свечи способны уберечь человека от болезней и ударов молний (сретенские свечи еще называют "громичными").

Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на МасленицуНа Сретение принято отдыхать, веселиться и устраивать сытные застолья. В старину в этот день организовывали гулянья и пекли блины, которые символизировали Солнце, призывая весну и тепло.

Сретение Господне: что нельзя делать

Считается, что на Сретение нельзя:

  • ругаться и сквернословить;
  • работать в огороде и по дому, в том числе стирать: ранее священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. Исключение делается лишь для работы во благо других людей;
  • заниматься рукоделием;
  • далеко уезжать из дома – возвращение может быть проблематичным из-за переменчивой погоды в этот день;
  • скучать и грустить: Солнце ответит теплом и радостью лишь на радостную встречу;
  • мыться.

На счет последнего поясним: речь идет о мытье в бане (как было принято в старину). Приготовление бани требовало больших физических усилий: наколоть дров, протопить баню и т.д. А любой церковный праздник должен быть посвящен помыслам о Боге и молитвам. Физический, земной, труд отвлекает от духовного – потому и под запретом. Так что на принятие современного душа этот запрет не распространяется.

Сретение Господне: молитва

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.

Сретение. Бродский

Анне Ахматовой

Когда Она в церковь впервые внесла

Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,

Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

Младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.

От взглядов людей и от взоров небес

вершины скрывали, сумев распластаться,

в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом

свет падал Младенцу; но Он ни о чем

не ведал еще и посапывал сонно,

покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему

о том, что увидит он смертную тьму

не прежде, чем Сына увидит Господня.

Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,

реченное некогда слово храня,

Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,

затем что глаза мои видели это

Дитя: Он – Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,

и слава Израиля в Нем". – Симеон

умолкнул. Их всех тишина обступила.

Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя

над их головами, слегка шелестя

под сводами храма, как некая птица,

что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина

не менее странной, чем речь. Смущена,

Мария молчала. "Слова-то какие…"

И старец сказал, повернувшись к Марии:

"В лежащем сейчас на раменах Твоих

паденье одних, возвышенье других,

предмет пререканий и повод к раздорам.

И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя

душа будет ранена. Рана сия

даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко

в сердцах человеков, как некое око".

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед

Мария, сутулясь, и тяжестью лет

согбенная Анна безмолвно глядели.

Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.

Почти подгоняем их взглядами, он

шел молча по этому храму пустому

к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.

Лишь голос пророчицы сзади когда

раздался, он шаг придержал свой немного:

но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.

И дверь приближалась. Одежд и чела

уж ветер коснулся, и в уши упрямо

врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул

он, дверь отворивши руками, шагнул,

но в глухонемые владения смерти.

Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.

И образ Младенца с сияньем вокруг

пушистого темени смертной тропою

душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,

в которой дотоле еще никому

дорогу себе озарять не случалось.

Светильник светил, и тропа расширялась.

16 февраля 1972. Иосиф Бродский

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