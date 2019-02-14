Сретение 2019: что нельзя делать, а что нужно в этот день

Главред выяснил, что за праздник такой – Сретение Господне, какие с ним связаны приметы и традиции.
15 февраля отмечается великий праздник церковный – Сретение Господне 2019 – двунадесятый праздник в православии.
Также 15 февраля в РФ и Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств и годовщина вывода войск из Афганистана.
Сретение Господне: что это за праздник
Сретение означает "встреча". Считается, что сразу несколько "встреч" происходит в этот день – Ветхого и Нового заветов, старого мира и нового христианского, а также зимы и лета.
Он установлен в честь встречи старца Симеона с младенцем Христом, когда на 40-й день после рождения Спасителя Дева Мария принесла ребенка в храм, дабы посвятить Его Богу. Поэтому еще одно название праздника – Принесение во Храм.
Об истории праздника читайте в нашем материале Сретение Господне: история праздника, традиции и приметы.
Сретение Господне: приметы
По погоде на Сретение судили о том, какова будет весна:
- оттепель на Сретенье – к ранней и теплой весне,
- холода завернут – к холодной,
- свежевыпавший снег – к весне дождливой и хмурой,
- снег через дорогу несет – к поздней и холодной весне.
Ранее синоптики уже дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.
Есть приметы 15 февраля и на урожай:
- ясная и тихая погода – к хорошему урожаю на полях и роению пчел;
- капель – к богатому урожаю пшеницы;
- ветер – хорошо будут плодоносить фруктовые деревья.
Кроме того, по примете, если напился воробей из лужи, то весна приближается. Об этом же свидетельствует ясная погода: солнце проглядывает сквозь тучи – значит, весна все ближе.
Сретение Господне: что нужно делать
В этот день православные приносят из церкви сретенские свечи и святую воду. Причем сретенскую освященную воду набирают непременно в чистый, новый, еще неиспользованный сосуд. Такой водой лечились от болезней (пили или натирали больное место) и снимали "сглаз".
Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУЛюди верят: в течение года нужно зажигать сретенские свечки во время чтения молитв и песнопений, чтобы дом наполнялся божественным светом и теплом.
При этом молитва при зажжении сретенской свечи может быть любой – о мире в семье, о здоровье близких и т.п. (главное – не просить греховного, того, что противоречит постулатам православия: не молиться о возмездии врагам, о некрещеных в православной вере и т.д.).
Также считается, что эти свечи способны уберечь человека от болезней и ударов молний (сретенские свечи еще называют "громичными").
Читайте такжеМасленица 2019: дата в Украине и меню блинов на МасленицуНа Сретение принято отдыхать, веселиться и устраивать сытные застолья. В старину в этот день организовывали гулянья и пекли блины, которые символизировали Солнце, призывая весну и тепло.
Сретение Господне: что нельзя делать
Считается, что на Сретение нельзя:
- ругаться и сквернословить;
- работать в огороде и по дому, в том числе стирать: ранее священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. Исключение делается лишь для работы во благо других людей;
- заниматься рукоделием;
- далеко уезжать из дома – возвращение может быть проблематичным из-за переменчивой погоды в этот день;
- скучать и грустить: Солнце ответит теплом и радостью лишь на радостную встречу;
- мыться.
На счет последнего поясним: речь идет о мытье в бане (как было принято в старину). Приготовление бани требовало больших физических усилий: наколоть дров, протопить баню и т.д. А любой церковный праздник должен быть посвящен помыслам о Боге и молитвам. Физический, земной, труд отвлекает от духовного – потому и под запретом. Так что на принятие современного душа этот запрет не распространяется.
Сретение Господне: молитва
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, / просвещаяй сущия во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / приемый во объятия Свободителя душ наших, / дарующаго нам воскресение.
Радуйся, благодатная Богородица Дева, / ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещающий находящихся во тьме. / Веселись и ты, старец праведный, / принявший во объятия Освободителя душ наших, / дарующего нам воскресение.
Сретение. Бродский
Анне Ахматовой
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем". – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие…"
И старец сказал, повернувшись к Марии:
"В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
16 февраля 1972. Иосиф Бродский