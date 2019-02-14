Сюрпризы от скромного фронтика: какой будет погода на Сретение 2019

Какой будет погода на Сретение 2019 / 1zoom.ru

Погода в Украине 15 февраля, на Сретение Господне 2019, будет определяться "маленьким скромным фронтиком с севера", сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, будет облачно, на юге и востоке – преимущественно сухо, а вот на остальной территорий страны вероятные синоптические сюрпризы в виде мокрого снега или дождя.

Температура ночью ожидается на уровне -1-4 градусов, на востоке – до -4-9 градусов. В то же время днем в большинстве областей прогнозируется порядка +1-4 градусов.

Читайте такжеСретение 2019: что нельзя делать, а что нужно"Советую в воскресенье забросить все домашние и рабочие дела, все, что требует закрытого помещения, и пойти на улицу в ближайший парк или просто аллейку. Будет теплый солнечный день. Из таких, что шлют веселые смс-ки от Весны", – посоветовала Диденко у себя в Facebook.

Погода в Киеве 15 февраля будет без существенных осадков. Ночью подморозит до -3 градусов, а днем воздух, наоборот, прогреется до +3 градусов.

Как известно, оттепель на Сретенье – к ранней и теплой весне, а холода завернут – к холодной.

Как сообщалось, погода в Украине на следующей неделе резко изменится: после похолодания на этой неделе украинцев ждет потепление, местами до +11 градусов. Градусы повышаются, отметила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Напомним, синоптики предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. Мороз ожидается в феврале.