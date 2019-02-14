До +11 градусов: синоптик рассказала о резкой смене погоды на следующей неделе

Синоптик предупредила о резкой смене погоды в феврале 2019 / goodfon.ru

Погода в Украине на следующей неделе резко изменится: после похолодания на этой неделе украинцев ждет потепление, местами до +11 градусов.

Погода в Украине 15 февраля и 16 февраля обещает дождь и мокрый снег на западе, севере и в центре страны, сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге. На юге Украины будет сухо.

Прогноз погоды в Украине с 18 февраля по 20 февраля осадков не обещает.

"Осадки маловероятны, станет больше солнца и чистого неба. Однако вместе с потеплением и солнечным прогревом усилится таяние льда, снега, на крышах будут висеть сосульки. Будьте внимательны!" — предупредила Диденко.

Погода в Киеве до конца этой недели будет облачной, солнце будет показываться редко. На Сретение 2019, 15 февраля, а также 16 февраля возможен небольшой мокрый снег. Столбики термометров опустятся до -4 градусов ночью, а днем поднимутся до + 3 градусов. На дорогах гололедица.

Погода в Киеве 17 февраля будет облачной. Воздух прогреется до +3-6 градусов.

С 18 по 20 февраля в Киеве прогнозируется сухая погода с незначительными ночными "минусами" и небольшими дневными "плюсами".

"Солнце постепенно набирает яркость, градусы повышаются, больше веселых луж, февраль преодолевает середину. Эти скромные признаки приближения весны добавляют и нам силы и радости", — отметила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.