Сначала похолодание: синоптик рассказал, когда придет весна в Украину

Когда придет весна в Украину / 1zoom.ru

Украинцев ждет еще одна волна похолодания – на этот раз кратковременная.

Прихода арктического антициклона синоптики ожидают примерно 25 февраля. На данный момент он сдвинулся на восток Украины. После его возвращения на большей части Украины температура составит от 0 градусов до +2 градусов днем, а ночью – от +2 градусов до -8 градусов.

Погода в Киеве станет морозной уже с 19 февраля – до -3 градусов, уточнили синоптики.

Читайте такжеКрасавец-антициклон: украинцев предупредили об интересном нюансеПри этом погода в Украине будет без существенных осадков, снег возможен разве что на востоке.

Как сообщалось, погода в Украине на следующей неделе резко изменится: после похолодания на этой неделе украинцев ждет потепление, местами до +11 градусов. Градусы повышаются, отметила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Когда ждать весны в Украине

Если среднесуточная температура в Украине будет превышать 0 градусов еще в течение пяти дней, это ознаменует приход метеорологической весны, заявил климатолог Василий Троцюк в комментарии агентству АСС.

В целом, датой прихода полномасштабной весны 2019 в Украине синоптики называют 10-15 марта. По их прогнозам, температура воздуха поднимется до +15 градусов уже до конца марта.

Самой ранней весной в Украине считается весна считается весна 1990 года (со времени наблюдений): тогда она наступила 10 января. В XXI веке – весна 2002 года: началась во второй половине февраля. А самой поздней – весна 2013 года, которая началась 31 марта, напомнили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Напомним, львовский сурок дал внезапный прогноз на весну 2019 в Украине. За последние 10 лет львовские сурки ошиблись в своих прогнозах всего дважды.

В свою очередь сурок Тимка, который живет на биостанции Харьковского национального университета имени Василия Каразина, предсказал, что в Украине весна будет поздней.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, отмечалось, что из-за поздней Пасхи 2019 и весна будет поздней.