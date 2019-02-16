Львовский сурок дал внезапный прогноз на весну 2019 в Украине

На Сретение 2019 львовский сурок Маруся предсказала, какая будет весна 2019 в Украине – ранняя или поздняя.

Читайте такжеКрасавец-антициклон: синоптик предупредила украинцев об интересном погодном нюансеВ отличие от всемирного Дня сурка, который отмечается 2 февраля, во Львове мнением этого животного на счет весенней погоды интересуются 15 февраля – на Сретение Господне. При этом за последние 10 лет львовские сурки ошиблись в своих прогнозах всего дважды.

На этот раз сурок Маруся проснулась рано и вела себя активно. По словам директора Львовского эколого-натуралистического центра Игоря Антаховича, она даже свистела, пишет сайт 032.uа.

Так что весна 2019 будет ранней и теплой. Антахович уточнил, что ласковой весенней погоды украинцам можно ждать уже через четыре недели – к середине марта.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, отмечалось, что из-за поздней Пасхи 2019 и весна будет поздней.

Напомним, сурок Тимка, который живет на биостанции Харьковского национального университета имени Василия Каразина, предсказал, что в Украине весна будет поздней.