Львовский сурок дал внезапный прогноз на весну 2019 в Украине

16 февраля 2019, 06:35

За последние 10 лет львовские сурки ошиблись в своих прогнозах всего дважды.

  • Львовский сурок Маруся 032.ua
  • Львовский сурок Маруся 032.ua
  • Львовский сурок Маруся 032.ua

На Сретение 2019 львовский сурок Маруся предсказала, какая будет весна 2019 в Украине – ранняя или поздняя.

Читайте такжеКрасавец-антициклон: синоптик предупредила украинцев об интересном погодном нюансеВ отличие от всемирного Дня сурка, который отмечается 2 февраля, во Львове мнением этого животного на счет весенней погоды интересуются 15 февраля – на Сретение Господне. При этом за последние 10 лет львовские сурки ошиблись в своих прогнозах всего дважды.

На этот раз сурок Маруся проснулась рано и вела себя активно. По словам директора Львовского эколого-натуралистического центра Игоря Антаховича, она даже свистела, пишет сайт 032.uа.

Так что весна 2019 будет ранней и теплой. Антахович уточнил, что ласковой весенней погоды украинцам можно ждать уже через четыре недели – к середине марта.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, отмечалось, что из-за поздней Пасхи 2019 и весна будет поздней.

Напомним, сурок Тимка, который живет на биостанции Харьковского национального университета имени Василия Каразина, предсказал, что в Украине весна будет поздней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
погода Львов прогноз погоды сурок
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:14
Когда упадет постсоветская империя Путина – Bloomberg
06:56
Как Петр Алексеевич с ветряными мельницами воевал мнение
06:35
Львовский сурок дал внезапный прогноз на весну 2019 в Украине Фото Видео
06:16
К украинцам подкрадывается мощнейшая магнитная буря: как пережить Видео
05:51
Конец света в феврале 2019: в Амазонии ученые нашли предвестника Нибиру. Фотофакт Видео
05:30
Покорение новых вершин: астролог рассказал, какие знаки Зодиака ждут подарки судьбы Видео
05:07
"Я нашел сосочек": Кристина Асмус взволновала сеть голым фото в ванной
04:22
Психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру
03:31
Эксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборов
02:19
Индийские студенты "приманивают" первый секс презервативами на дереве Видео
02:01
Эксперт озвучил итоги деятельности руководства Нафтогаза
01:41
В Британии политик захотел в Крым и вылетел из партии
01:37
"Роксолана" Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой
01:16
В Норвегии из-за запрета секс-шоп снял эротическую рекламу с едой Видео
00:49
В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев в отместку Киеву
00:23
Дело Гандзюк: вышедший на свободу Мангер получил доступ к показаниям свидетелей Видео
15 февраля, пятница
23:56
Лоза назвал Роговцеву старенькой за совет изолироваться от россиян
23:25
Полк Азов сотрудничает с экстремистами США для защиты белой расы – Bellingcat
22:58
"За что мне это дер*мо?": сторонник ДНР пожаловался на жизнь в Донецке
22:31
В ЕС озвучили итоги встречи Лаврова и Могерини: говорили об Украине и Крыме Видео
22:12
"Молчание – золото": муж Скабеевой проглотил язык после вопроса о "чести" его жены
21:59
Вблизи Мариуполя четвертый день устраивают провокацию российские самолеты Видео
21:32
Ада Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян
21:21
Уйду из бокса: Ломаченко заговорил о завершении карьеры Видео
21:02
В России обвинили в педофилии создателя яда Новичок
20:59
В НАТО предупредили: Россия готовится к размещению в Европе большего количества ядерных ракет Видео
20:31
Новые санкции США против России ударят по Северному потоку-2 - Bloomberg Видео
20:25
Лукашенко готов завтра объединиться с Путиным
19:58
Экс-представитель НАТО в России озвучил решение Трампа о принятии Грузии и Украины в Альянс Видео
19:51
Мангер на свободе: глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО Видео
19:26
Телеканал 1+1 покажет озвученный Зеленским фильм о Рейгане
19:20
В Киеве подожгли магазин Roshen Видео
18:51
Трамп объявил о режиме ЧП в Соединенных Штатах Видео
18:36
Украина становится "вторым Косово" для Швейцарии - Neue Zürcher Zeitung
18:20
Стали известны сроки украинско-американских учений Sea Breeze 2019 Видео
17:57
Украинцы смогут ездить по безвизу в еще одну страну Видео
17:34
Чат с полковником запаса Олегом Ждановым
17:33
Захват украинских моряков: в ЕС согласовали новые санкции против России Видео
17:20
После матча Шахтер – Айнтрахт жена Андрея Пятова родила ему четвертого ребенка
17:01
В России назвали число украинцев, получивших паспорт РФ Видео
16:36
УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма Видео
16:30
Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет
16:21
Омелян проверил состояние трассы Киев-Одесса
15:59
В Украине арестованный российский Боинг ушел с молотка с уценкой
15:45
ПриватБанк одолел Россию в суде по активам в аннексированном Крыму Видео
15:41
"Мелкие ничтожества": отец Децла резко обратился к хейтерам, которые угрожают его семье Видео
15:38
Рейтинг Путина в России пробил новое дно Видео
15:23
"Кровожадные дети подсолнухов": Под Запорожьем женщину завалило тоннами семечек - опубликованы фото Видео
15:17
Чего ждать от Мюнхенской конференции
15:14
Нашлись деньги: за обвиняемого в убийстве Гандзюк Мангера внесли 2,5 миллиона залога Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться