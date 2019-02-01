День сурка 2019: почему надо зажечь свечи и о чем нужно думать для привлечения денег и любви

1 февраля 2019, 05:31

Главред узнал приметы и традиции дня.

  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников
  • День сурка 2019, праздник – картинки Фото из открытых источников

Каждый год 2 февраля отмечается День сурка. Это национальный праздник в США и Канаде и неофициальный – во многих других странах. День сурка 2019 выпал на субботу.

Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зимаПопулярность этого дня резко скакнула вверх после выхода фильма "День сурка" 1993 года с Биллом Мюрреем. С тех пор выражение "день сурка" означает события, которые повторяются изо дня в день, другими словами – некий замкнутый круг или однообразие жизни.

День сурка Украина отмечает сравнительно недавно, но уже обзавелась своим всенародным сурком – Тимкой из биологической станции Харьковского национального университета. Именно за его поведением будут наблюдать украинцы в эту субботу, чтобы узнать погодный "приговор".

Стоит отметить, что 2 февраля западные христиане празднуют Сретение Господне. Украинцы этот главный церковный праздник февраля 2019 отметят 15-го числа.

День сурка: что делать

Считается, что 2 февраля зимняя спячка всего живого сменяется на активный потенциал, способствующий реализации жизненного потенциала. К тому же до новолуния 5 февраля 2019 года осталось всего ничего.

Так что в День сурка нужно очищаться на материальном и духовном уровне:

  • избавляться от дурных мыслей,
  • заводить новые знакомства,
  • провести генеральную уборку,
  • выбрасывать старые вещи.

Стоит следить за тем, чтобы мысли были позитивными в эти сутки, ведь мысли человека в этот день формируют его судьбу на ближайшее время.

О чем человек думает 2 февраля – то в будущем от судьбы и получит.

Поэтому в этот день стоит настроиться на позитив, помолиться о здоровье и благополучии своем и близких, а также зажечь в доме побольше свечей. Чем больше будет в доме зажженных свечей на День сурка 2019, тем больше в жизнь человека войдет любовной и денежной энергетики.

2 февраля 2019: любовный гороскоп

Читайте такжеГороскоп на февраль-2019 для всех знаков ЗодиакаЭнергетика этих, 28-х, лунных суток лучше всего подходит для любовных признаний и завязывания новых отношений (очень высока вероятность, что начатые в этот день отношения перерастут во что-то долгосрочное).

В то же время в эти сутки полезно расставаться с людьми, которые несут в вашу жизнь негатив. Если в последнее время раздумываете о разрыве с кем-то, то сейчас – самое время.

День сурка 2 февраля 2019: сонник

Сны в этот день вещие, однако трактовать их нужно наоборот.

День сурка: что нельзя делать

В этот день категорически не стоит впадать в депрессию, вспоминать старые проблемы и сосредотачиваться на обидах.

Читайте такжеСретение Господне: история праздника, традиции и приметыТак как 2 февраля 2019 года проходит под покровительством планеты Сатурн, то в этот день не стоит преступать Закон и пренебрегать своими обязанностями. При этом нужно оценивать свои шансы рационально.

В праздник Дня сурка не принято что-то выносить из дома и давать в долг. Плохая примета – что-то потерять в этот день: это к финансовым трудностям. Перебирать крупу – к ссорам и конфликтам с родней.

Также 2 февраля не стоит поднимать с пола мелочь и веселиться после захода солнца – это к жизненным испытаниям.

День сурка: приметы

В народе праздник 2 февраля называется днем Ефимия Зимнего (Метельного).

Считается, чем этот день морознее, тем быстрее зима придет. А вот температурные "плюсы" сулят заморозки и метели.

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