Польские СМИ: украинскую экономику в 2019 году ожидает стагнация

25 февраля 2019, 15:30

Президентские и парламентские выборы приближаются, поэтому все существующие правила экономической политики могут измениться полностью.

Экономика Украины
Экономика Украины / x-true.info

Украину в 2019 году ожидает стагнация экономики и бегство сотен тысяч сотрудников за границу. Рост ВВП Украины в этом году должен составить около 3%. Планируются инвестиции в развитие образования и медицины, энергетические проекты и развитие дорожной инфраструктуры. Приоритетом является укрепление национальной экономики и создание новых рабочих мест. Об этом идет речь в материале польского издания Forsal, перевод которого публикует Главред.

В январе 2019 года Всемирный банк (ВБ) снизил расчетный темп роста ВВП Украины на 2019 год с 4% до 2,9%. Аналитики BŚ подчеркивают рост неопределенности в отношении политических событий и негативное влияние замедления структурных реформ на динамику роста украинской экономики.

Читайте такжеУкраина обогнала Россию по росту экономикиПрогноз роста ВВП в 2019 году был также пересмотрен Международным валютным фондом (МВФ) в сторону понижения - с 3,3% до 2,7%.

К внешним угрозам, которые могут нанести ущерб экономике Украины, НБУ включил возможность дальнейшей открытой военной агрессии со стороны России, уделяя особое внимание развитию ситуации в бассейне Азовского моря. Другие опасности включают в себя: неконтролируемый Brexit, торговые войны США с Китаем и другими странами, а также замедление роста мировой экономики.

Аналитики НБУ считают, что следствием этих возможных явлений может стать избыточное предложение сырья и падение его стоимости на мировых рынках. Это больно ударит по украинскому экспорту, приведет к сокращению притока валюты и снижению стоимости гривны и, следовательно, будет способствовать инфляции. Еще один риск, на который обращает внимание НБУ - это возможное падение интереса иностранных инвесторов к вложению денег в развивающиеся страны.

Отток рабочей силы увеличит диспропорции между спросом и предложением на рынке труда, что повлияет на дальнейший рост заработной платы в Украине. Решения, принятые Германией и Чешской Республикой относительно либерализации рынков труда и их более широкого открытия для работников из Украины, еще больше осложнят ситуацию на рынке труда в Украине.

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития обращают внимание на три основные задачи, которые, по их мнению, стоят перед Украиной в этом году. Это – поддержание макроэкономической стабильности, необходимой для привлечения иностранного капитала, реформирование энергетической сферы, реформирование государственных банков и подготовка их к приватизации.

Основным заданием для украинской экономики в 2019 году станет макроэкономическая стабильность, но для ее реализации потребуется тесное сотрудничество с МВФ. Если это сработает, ВВП Украины должен увеличиться на 3,5%, а инфляция должна упасть до 7% в годовом исчислении. В лучшем случае это означает стагнацию, потому что, по оценкам экономистов, Украине, чтобы компенсировать экономический спад, нужно развиваться со скоростью 6-8% в год.

Читайте также"Догоним Польшу через 50 лет": глава Минфина дала "оптимистичный" прогноз развития экономикиПо мнению украинских экспертов, в этом году экономику страны ждут потрясения, последствия которых еще будут ощущаться в 2020–2024 годах. По словам экономиста Олега Устенко из Фонда Блейзера, 2019 год станет временем особых испытаний для Украины. Исследователь подчеркивает, что, с одной стороны, страна сталкивается с угрозами, связанными с внешней ситуацией, а с другой - с внутренними угрозами. Грядущий мировой кризис ударит по основным статьям украинского экспорта и, следовательно, по доходам бюджета.

Глобальный кризис будет означать не только дыру в финансах, но и снижение и так небольшого интереса иностранных инвесторов к Украине сегодня. В этой ситуации можно ожидать, что правительство, в поисках капитала для исправления дыр в платежном балансе, попытается выбраться из долговых ценных бумаг на международных рынках.

Конечный эффект таких действий будет очень неблагоприятным, хотя и несколько отложенным. Однако с этими проблемами сталкивается не только государство, но и частный сектор, у которого в этой ситуации, по мнению Устенко, могут возникнуть проблемы с обслуживанием своих обязательств перед кредиторами, а они уже достигают 50 млрд долларов. Сумма этих неблагоприятных явлений даст дополнительный девальвационный импульс.

"2019-ый - год огромных угроз. Президентские и парламентские выборы приближаются, поэтому все существующие правила экономической политики могут измениться полностью", - отметил Глеб Вышлинский из Киевского центра экономических стратегий. Но, к счастью, как утверждает эксперт, существует мощный фактор, который может помешать правительству предпринимать рискованные действия - внешний долг. В ближайшие три года Украина должна выплатить кредиторам 20 млрд долларов. Поэтому, по мнению эксперта, базовым сценарием на 2019 год является стабильность обменного курса и умеренная инфляция.

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