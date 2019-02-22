Восточная Европа открывает границы для украинских заробитчан – The Seattle Times

Заробитчане / EurasiaNet

Одной из проблем, осложняющих президентские выборы в Украине в конце марта, является то, что никто, включая социологов, не знает, сколько людей сейчас проживает в стране.

По данным Госстата, в период между 2014 и 2015 годами произошло резкое сокращение населения, когда Украина потеряла аннексированный Крым и не могла вести подсчет в восточных регионах страны, контролируемых российскими боевиками, пишет The Seattle Times.

Правительственная статистика показывает небольшое увеличение численности населения в первые 11 месяцев 2018 года, хотя количество внутренних беженцев из районов, контролируемых пророссийскими силами, не увеличилось за этот период.

В свою очередь Евростат сообщает, что 662 тысячи украинцев получили вид на жительство в ЕС в 2017 году. Между тем, согласно данным украинского правительства, только 430,2 тысяч человек мигрировали из Украины в этом году, пишет издание.

Большая часть притока пришлась на Польшу, которая, по данным Евростата, выдала 585,4 тысяч видов на жительство украинцам в 2017 году. Украинцы также были самой большой группой получателей разрешений в Венгрии, Словакии, Чехии, Эстонии и Литве. Интересно, что все эти страны с антииммиграционными правительствами.

Польша упростила процедуры приема на работу украинцев, которые позволяют компаниям нанимать людей на основе "деклараций о намерениях трудоустройства". В 2017 году такие декларации были выданы для 1,7 млн украинцев, в дополнение к почти 200 тысячам разрешений на работу. Правила были немного ужесточены в 2018 году для улучшения соблюдения правил ЕС, и в первой половине 2019 года было подано 820 тысяч деклараций, большинство из которых из Украины, отмечает издание.

Читайте такжеВ Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчанДругие страны тоже пытаются заманить украинских рабочих. В Чешской Республике для них предусмотрена упрощенная программа трудоустройства, и в начале 2019 года правительство удвоило квоту на трудоустройство для украинцев до 19,6 тысяч человек в год. Украинцы уже являются крупнейшим сообществом легально проживающих иностранцев в Чешской Республике - 117 тысяч человек из общей численности населения в 10,5 млн человек.

Украинские общины быстро растут и в странах Балтии, где рабочий может зарабатывать гораздо больше, чем в Украине. В Литве это самая большая группа иностранцев-резидентов: их число увеличилось на 55% в прошлом году. В Эстонии в 2018 году был зарегистрирован рекордный приток украинцев. Россия, которую многие считают агрессором, выдала 77 тысяч видов на жительство украинцам, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Украина возглавит в 2019 году список стран с самым высоким уровнем потери трудовых ресурсов.