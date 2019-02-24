Новые валютные скачки: эксперты спрогнозировали курс гривны до конца зимы

Эксперты спрогнозировали курс гривны / РБК-Украина

В Украине курс доллара доллар от поэтапного роста перешел к снижению. Аналитики утверждают, что этому способствовала удачная конъектура на внутреннем рынке: спрос остается стабильным, а предложение, в том числе, благодаря экспортером, достаточно высокое.

"Гривна укреплялась к доллару на межбанке каждый день, хотя размеры этого ежедневного укрепления и были достаточно скромными. На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. На межбанке он может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках – где-то 26,7/26,9 грн", – прогнозирует аналитик.

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По словам финансового аналитика Владимира Мазуренко, доллар будет колебаться около отметок в 26,7-26,8 грн/$. В Национальном банке, отмечает эксперт, считают, что курсовые сезонные колебания постепенно нивелируются. Мол, деньги выгоднее держать в гривневым облигациях, на банковских депозитах в нацвалюте, поэтому спрос среди населения снижается. Также и крупные игроки – бизнес – перестают ожидать скачков и запасаться.

В то же время аналитик Егор Комов считает, что укрепления выше 10 коп./$ на ближайшую неделю ожидать не стоит. Так, по оценкам экономиста, стоимость доллара будет держаться ниже психологической отметки, пишет Обозреватель.

"Пока никаких важных новостей, думаю, ждать не стоит. Сейчас действительно видим, что курс скорее будет находиться ниже 27 грн/$. Но не думаю, что будет меньше 26,9 грн/$", – прогнозирует он.

Напомним, ранее эксперт объяснил неизбежность обесценивания гривны.